Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 17 мая

Москва, 17 мая. Российские врачи выявили 9328 новых случаев коронавируса в стране за минувшие сутки. Такую информацию предоставили в оперштабе.

Порядка 16,7% новых пациентов с COVID-19 не замечали у себя никаких признаков заболевания, обратили внимание врачи. Выявить таких больных удалось благодаря масштабному тестированию на коронавирус по всей России.

Положительный результат теста на COVID-19 получили 4,9 млн россиян с начала 2020 года. Из них 4,5 млн пациентов уже вылечились от заболевания. Массовая вакцинация от коронавируса началась в России с января 2021 года.