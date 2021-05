Будни Колумбии: борьба с протестами, наркокартелями и COVID-19

Жители Колумбии продолжают митинговать против политики президента Дуке, насилие не помогает, наоборот — на улицы выходит еще больше людей. Вдобавок в Колумбии новый рекорд смертности от COVID-19 — Telegram-канал «Пиночет печет печенье» рассказывает о политическом и социальном кризисе в Колумбии, где власти уже не могут, а массы пока не хотят.

/ Федеральное агентство новостей

Протесты против политики президента Дуке продолжаются уже 17 дней и окончания их пока не видно. На этой неделе случилось несколько происшествий, которые ухудшили ситуацию.

В ночь на 14 мая беспорядки в городе Попаян унесли жизнь одного человека, около 40 были ранены. Густаво Петро, самый популярный политик-социалист и еще несколько оппозиционных политиков потребовали от властей скорейшего разбирательства. Особое возмущение вызвал случай сексуального насилия со стороны полиции в отношении задержанной несовершеннолетней девушки.

В ответ министр обороны Диего Молано назвал беспорядки «террористическими актами» и покушением на власти страны. Силовые органы не взяли на себя ответственность за насилие в городе, а их представители заявили, что действовали по обстоятельствам.

В других условиях колумбийцы может и готовы были бы к этому прислушаться, однако были опубликованы видео, на которых зафиксирована стрельба из ракетных установок по протестующим.

Дабы обелить действия колумбийских силовиков, ультраправое издательство Semana опубликовало «секретные документы», в которых рассказывалось, как надо уничтожить правительство Дуке. Буклет с отличным качеством полиграфии намечает четкий таймлайн забастовок и протестов, совпадающий вплоть до дат с теми, что шли в стране в 2019-2020 годах. Правда о нынешних протестах 2021 года ничего не написано. За протестами, по словам издательства, стоят «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC). По всей видимости, это и есть те самые доказательства участия в протестах «левых террористов», о которых пару недель назад говорил глава Минобороны Диего Молано.

PrScr Twitter / @TheAtlPhoto

Если это так, то тем хуже для Молано. В ответ на давление со стороны США, которые потребовали серьезного расследования актов насилия по время демонстраций, генеральный прокурор Колумбии 12 мая заявил, что за 14 убийствами и 300 случаями похищений стоят военизированные сторонники экс-президента Урибе («урибисты»).

Отношение к бывшему президенту страны Альваро Урибе постепенно меняется и в США среди колумбийских мигрантов. 14 мая один из них нанял самолет, который пролетел над пляжами Майами с растяжкой «Урибе — диктатор, ответственный за геноцид. Спасите Колумбию».

Трагедия в Попаяне привела в итоге к тому, что в субботу 15 мая и воскресенье 16 мая на улицы Колумбии вышло еще больше людей.

Colombian people have been on the streets fighting for their rights 18 days strong!



This is Bogotá the city I was born.

I am proud of my city ✊????#ParoNacional15M #SOSColombia pic.twitter.com/sjHU9sKIye