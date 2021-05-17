Будни Колумбии: борьба с протестами, наркокартелями и COVID-19

Жители Колумбии продолжают митинговать против политики президента Дуке, насилие не помогает, наоборот — на улицы выходит еще больше людей. Вдобавок в Колумбии новый рекорд смертности от COVID-19 — Telegram-канал «Пиночет печет печенье» рассказывает о политическом и социальном кризисе в Колумбии, где власти уже не могут, а массы пока не хотят.

/ Федеральное агентство новостей

Протесты в Колумбии

Протесты против политики президента Дуке продолжаются уже 17 дней и окончания их пока не видно. На этой неделе случилось несколько происшествий, которые ухудшили ситуацию.

В ночь на 14 мая беспорядки в городе Попаян унесли жизнь одного человека, около 40 были ранены. Густаво Петро, самый популярный политик-социалист и еще несколько оппозиционных политиков потребовали от властей скорейшего разбирательства. Особое возмущение вызвал случай сексуального насилия со стороны полиции в отношении задержанной несовершеннолетней девушки.

«Сексуальное надругательство над несовершеннолетней и ее последующее самоубийство влечет за собой отставку директора Esmad и Национальной полиции. Недопустимо, чтобы эти государственные служащие продолжали выполнять свои функции.

Глубокая перестройка полиции является приоритетом страны», — написал Петро в своем Twitter.

El abuso sexual cometido sobre una menor de edad y su posterior suicidio implica la renuncia del director del Esmad y la Policía Nacional.



Es insostenible que estos funcionarios públicos sigan en funciones.



La reestructuración profunda de la policía es una prioridad del país — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 14, 2021

«Нам нужна полиция с критическим духом и способностью к реформированию. Президент Дуке, министр Молано и генерал Варгас. Суть состоит в том, чтобы признать проблемы и восстановить доверие. Люди должны чувствовать себя под защитой правоохранительных органов, а не подвергаться нападению», — заявил в Twitter еще один известный политик-оппозиционер Серхио Фахардо.

Necesitamos una Policía con espíritu crítico y capacidad de reformarse. Presidente Duque, ministro Molano y general Vargas promuevan el cambio. El camino es reconocer los problemas y recuperar la confianza. La gente necesita sentirse protegida por la fuerza pública, no agredida. — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) May 14, 2021

В ответ министр обороны Диего Молано назвал беспорядки «террористическими актами» и покушением на власти страны. Силовые органы не взяли на себя ответственность за насилие в городе, а их представители заявили, что действовали по обстоятельствам.

В других условиях колумбийцы может и готовы были бы к этому прислушаться, однако были опубликованы видео, на которых зафиксирована стрельба из ракетных установок по протестующим.

«Мы подтвердили это видео, опубликованное DefenderLiberta Вчера вечером в Попаяне ESMAD использовал ракетную установку VENOM с земли. Это оружие неизбирательного действия, и использовать его таким образом опасно».

Hemos corroborado este video publicado por @DefenderLiberta



Anoche en Popayán, el ESMAD usó el lanzador de projectiles multiples VENOM desde el suelo y de forma horizontal. Esta es un arma indiscriminada y es peligrosa usarla de esta forma.

pic.twitter.com/Q6B3YYaDro — José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) May 13, 2021

«Несколько дней назад полиция Колумбии прислала мне видео представителя Venom об использовании этой пусковой установки. Представитель ясно говорит, что VENOM опасен при использовании с земли»

Hace pocos días, la @PoliciaColombia me envío un video de un representante de Venom sobre el uso de este lanzador de projectiles.



El representante dice claramente que el Venom es peligroso si se usa en tierra. Miren: pic.twitter.com/XYM1XJNAE2 — José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) May 13, 2021

Дабы обелить действия колумбийских силовиков, ультраправое издательство Semana опубликовало «секретные документы», в которых рассказывалось, как надо уничтожить правительство Дуке. Буклет с отличным качеством полиграфии намечает четкий таймлайн забастовок и протестов, совпадающий вплоть до дат с теми, что шли в стране в 2019-2020 годах. Правда о нынешних протестах 2021 года ничего не написано. За протестами, по словам издательства, стоят «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC). По всей видимости, это и есть те самые доказательства участия в протестах «левых террористов», о которых пару недель назад говорил глава Минобороны Диего Молано.

PrScr Twitter / @TheAtlPhoto

Если это так, то тем хуже для Молано. В ответ на давление со стороны США, которые потребовали серьезного расследования актов насилия по время демонстраций, генеральный прокурор Колумбии 12 мая заявил, что за 14 убийствами и 300 случаями похищений стоят военизированные сторонники экс-президента Урибе («урибисты»).

Отношение к бывшему президенту страны Альваро Урибе постепенно меняется и в США среди колумбийских мигрантов. 14 мая один из них нанял самолет, который пролетел над пляжами Майами с растяжкой «Урибе — диктатор, ответственный за геноцид. Спасите Колумбию».

Трагедия в Попаяне привела в итоге к тому, что в субботу 15 мая и воскресенье 16 мая на улицы Колумбии вышло еще больше людей.

«Это Богота, город где я родился. Я горжусь своим городом», — написал у себя в Twitter житель столицы.

Colombian people have been on the streets fighting for their rights 18 days strong!



This is Bogotá the city I was born.

I am proud of my city ✊????#ParoNacional15M #SOSColombia pic.twitter.com/sjHU9sKIye — Giovanny Verano (@Giovasummer) May 16, 2021

«В рамках наблюдения за соблюдением прав человека мы присутствуем на культурном мероприятии, созванном жителями Коммуны 13», — сообщила правозащитная организация из города Медельин.

En vigilancia al respeto a los derechos humanos estamos presentes en el plantón cultural convocado por los habitantes de las Comuna 13 en el marco del #ParoNacional15M. #SomosMediadores pic.twitter.com/e2cE0MA1Sr — Personería de Medellín (@personeriamed) May 16, 2021

В Кали, третьем по величине городе страны, жители ряда районов и пригородов пошли еще дальше — они выгнали полицию из мест своей дислокации.

По состоянию на 16 мая в ходе протестов погибли 47 человек, ранено 578, 379 человек числятся пропавшими без вести. Остается надеяться, что их найдут живыми.

Но все-таки, несмотря на хаос и убийства, есть и положительная новость — министр спорта подтвердил, что Кубок Америки по футболу пройдет в этом году в Колумбии и Аргентине с 12 июня по 12 июля. И если колумбийская сборная не сольет с треском все свои матчи, быть может, на короткое время люди будут выходить на улицы, чтобы праздновать спортивные победы. В противном случае болельщики точно сожгут президентский дворец. Хлеба нет, со зрелищем напряженка — терять-то уже будет нечего.

Борьба с глифосатом — неудачное начало

Суд города Пасто по жалобе, поданной несколькими правозащитными и индейскими организациями, обнародовал 12 мая решение о запрете распыления глифосата. В решении указано, что распылять этот токсин, а также уничтожать посевы любых сельхозкультур на территориях индейских общин можно только после консультаций с их представителями.

Это еще одна политическая неприятность, которая свалилась на голову правительства Дуке. Такое ощущение, что своей неудачной налоговой реформой президент открыл ящик Пандоры. И теперь каждое его решение оспаривается оппозицией.

Борьба с наркокартелем «Клан дель Гольфо»

Колумбийские военные сообщили 15 мая, что во время спецоперации «Агамемнон» в Мельо Вильявисенсио (департамент Антьокия), был ликвидирован один из руководителей наркокартеля «Клан дель Гольфо» Ферни Антонио Лопес Поло по кличке «Йепес» или «Мемин». Под руководством Лопеса в структуре «Рубен Дарио Давила» состояло около 100 человек. Еще 130 были распределены по региональным ячейкам наркогруппировки.

Ферни начал свою преступную деятельность более 20 лет назад. Одно время он состоял в ультраправых парамилитарес AUC, а после их роспуска примкнул к наркокартелю. Его деятельность распространялась на территории департаментов Антьокия, Чоко и Кордова. По словам военных, он был замешан в убийствах двух полицейских, а также координировал отправку кокаина в США и ЕС. Его союзниками были наркобанды Лос Капаррос и Е-18, с помощью которых он обложил данью торговцев и фермеров северной Антьокии и Южной Кордовы.

В тот же день, 15 мая, в Сукре (департамент Сукре), были задержаны трое членов наркокартеля «Клан дель Гольфо». Они были замешаны в нападении и покушениях на убийство несколько полицейских в феврале 2021 года. При себе у них нашли огнестрельное оружие, обоймы с патронами 9мм и гранату. Надо отметить, что наркокартель уже отличился в этом регионе похищениями и перепродажей вакцин от COVID-19.

Медицинский кризис

В субботу, 15 мая, Колумбия поставила очередной рекорд смертности от COVID-19 — 530 умерших. Предыдущий рекорд, 505 умерших, был 29 апреля.

Регион-лидер — столица страны Богота, на нее приходится 133 смерти и наибольшее число заболевших. В палатах интенсивной терапии (ICU) столицы занято 2477 мест из 2644. При этом медицинское начальство заявило, что 350 больных, которых в обычных условиях положили бы в ICU, лежат в обычных палатах. Мотивировали это тем, что в этом случае у них есть возможность видеться с родственниками. Заодно можно ослабить нагрузку на инфраструктуру ICU.

«Положение с COVID-19 на 15 мая.



13.656 вылечилось

18.873 новые случаи

530 умерло



Смертей: 80.021

ПЦР положительные: 46.689

Антитела: 33.332



Всего:

2.902.646 вылечилось

3.103.333 случаев

80.780 умерло

15.863.467 протестированы

109.661 активных случаев»

#ReporteCOVID19 15 de mayo:



13.656 recuperados

18.873 nuevos casos

530 fallecidos



Muestras: 80.021

PCR: 46.689

Antígeno: 33.332



Total:



2.902.646 recuperados

3.103.333 casos

80.780 fallecidos

15.863.467 muestras procesadas

109.661 casos activoshttps://t.co/SiKTpTCQ3W pic.twitter.com/yJnXRQ8CT5 — MinSaludCol (@MinSaludCol) May 15, 2021

Третья волна COVID-19 подкосила медицинские возможности Колумбии. На этой неделе страна пересекла очередную отметку — 80 тысяч умерших за время эпидемии. Политико-социальный кризис — массовые демонстрации и неспособность властей договориться с протестующими — только усугубляют ситуацию, так как введенный властями в апреле карантин не работает. На призывы властей «сидеть дома» колумбийцы реагируют отрицательно — и выходят на улицу.

К протестующим массово присоединятся мелкий бизнес. В городе Картахена владелец ресторана Абрахам Дау, сын мэра города, митинговал против правил карантина. Его поддержали десятки владельцев баров, которые до этого момента жестко придерживались всех правил. Но когда доходы падают на 90% — жизнь сама гонит тебя на улицы, даже если ты сын мэра.

По официальным данным палаты интенсивной терапии заполнены на 94% в Боготе, на 99% в Медельине и на 95% в Кали. Что же, в этих условиях остается надеяться на помощь из Китая. В мае 2020 года Пекин поставил Боготе специальное оборудование на 1,5 миллиона долларов , в основном как раз для лечения тяжелых больных. В марте 2021 года Дуке посетил Китай с личным визитом. В ответ Пекин стал поставлять Колумбии антиковидную вакцину фирмы Sinovac Biotech. На данный момент 76,6% всех вакцин в Колумбии имеют китайское происхождение.

«Отчет о деятельности по вакцинации в Колумбии, по состоянию на 14 мая 2021 года, 11:59 вечера.



Получили первую дозу — 7 232 840 человек.



Полностью вакцинированы — 2 764 693 человек»

Informe de actividad de #vacunación en Colombia????????, con corte al 14 de mayo de 2021, 11:59 p.m.



✌️#Vacunémonos pic.twitter.com/bCZZIpEYQN — MinSaludCol (@MinSaludCol) May 15, 2021

США своему союзнику в 2021 году практически никак не помогали.