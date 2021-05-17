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17 мая 11:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:53
Шоу-бизнес
Внебрачная дочь музыканта Леонида Борткевича может вступить в борьбу за его наследство
11:52
Общество
Сотрудники МЧС спасли на Иртыше жителя Омска, выпавшего из лодки
11:52
Общество
Британские СМИ неудачно попытались обвинить россиян в страданиях туризма Турции
11:51
Экономика
Продажи элитной недвижимости Москвы увеличились на 72%
11:50
Происшествия
Двухлетний ребенок отравился витаминами в Петербурге
11:50
Армия
В ЛНР заявили об участившихся провокациях со стороны ВСУ в Донбассе
11:48
Шоу-бизнес
Дочь покойной Юлии Началовой поразила поклонников красотой на снимке с отцом
11:47
Армия
В США назвали основное преимущество ВДВ РФ над американским десантом
11:46
Происшествия
Расстрелявшего семью мужчину разыскивает спецназ Росгвардии Пензы
11:46
Спорт
Боец ММА Дариуш посвятил свою победу всем, по кому «ударила марксистская идеология»
11:46
Общество
Facebook могут оштрафовать еще на 28 миллионов рублей
11:45
Наука
Определены виды животных, которые могут смеяться
11:41
Происшествия
ФАН установил личность убившего троих у вокзала в Екатеринбурге
11:41
Спорт
Семин выразил недовольство работой Николича в «Локомотиве»
11:41
Происшествия
Полиция разыскивает семью, похитившую сумку с фотоаппаратом в Петербурге
11:41
Шоу-бизнес
Манижа объяснила популярность песни Russian Woman у европейских слушателей
11:40
Происшествия
СК просит суд продлить арест для Белозерцева и остальных фигурантов по его делу
11:39
Происшествия
Постройки на площади в две тыс. «квадратов» на Урале охвачены огнем
11:38
Политика
Министр юстиции Чехии не согласна с Милошем Земаном по вопросу Врбетице
11:35
Армия
Палестина готовит обращение в международный суд после ударов Израиля по объектам СМИ
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Истекающего кровью убийцу трех человек доставили в одну из больниц Екатеринбурга

Происшествия
Истекающего кровью убийцу трех человек доставили в одну из больниц Екатеринбурга
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Екатеринбург, 17 мая. Врачи сообщили о ранении в области грудной клетки у подозреваемого в убийстве собутыльников гражданина.

Мужчина, которого подозревают в убийстве трех человек в сквере возле железнодорожного вокзала, был госпитализирован в Центральную городскую клиническую больницу №23, сообщает источник ФАН. У гражданина диагностировано огнестрельное ранение грудной клетки, он истекает кровью. Сейчас медики делают все необходимое для его жизни.

По версии следствия, злоумышленник зарезал своих собутыльников. Стражи порядка применили против него табельное оружие, поскольку подозреваемый оказал сопротивление. Также в задержании принимали участие военные, писал ФАН.

больница екатеринбург убийство нож стрельба смерть
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