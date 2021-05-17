Истекающего кровью убийцу трех человек доставили в одну из больниц Екатеринбурга

Екатеринбург, 17 мая. Врачи сообщили о ранении в области грудной клетки у подозреваемого в убийстве собутыльников гражданина.

Мужчина, которого подозревают в убийстве трех человек в сквере возле железнодорожного вокзала, был госпитализирован в Центральную городскую клиническую больницу №23, сообщает источник ФАН. У гражданина диагностировано огнестрельное ранение грудной клетки, он истекает кровью. Сейчас медики делают все необходимое для его жизни.

По версии следствия, злоумышленник зарезал своих собутыльников. Стражи порядка применили против него табельное оружие, поскольку подозреваемый оказал сопротивление. Также в задержании принимали участие военные, писал ФАН.