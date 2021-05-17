Илон Маск: Tesla не продала ни одного биткоина

Вашингтон, 17 мая. Глава компании Tesla Илон Маск публично ответил в Сети на обвинения в спекуляциях с криптовалютой.

Американский производитель электрокаров сохранил весь запас биткоина, который до этого имелся в его распоряжении. Соответствующее заявление Маск сделал в своем Twitter-аккаунте.

«Чтобы опровергнуть домыслы, Tesla не продала ни одного биткоина», — подчеркнул миллиардер.

Он отметил, что считает самую популярную криптовалюту «крайне централизованной». По его мнению, небольшое число майнинговых компаний контролируют биткоин.

«Затопление одной угольной шахты в Синьцзяне почти убило майнинг, а хешрейт биткоина падал на 35%. Звучит децентрализованно?» — написал глава Tesla.

Маск продолжает настаивать на своей позиции о неэкологичности майнинга, которую он ранее высказывал.

Инвестбанкир Евгений Коган отмечал, что Bitcoin воспринимается как замена золота и подстраховка от инфляции. Однако рост курса во многом обусловлен уверенностью инвесторов в том, что центральные банки продолжат вливать деньги на фондовый рынок, цитирует его INFOX.