В Балтфлоте заявили о присутствии эсминцев ВМС США в Северном и Балтийском морях

Балтийск, 17 мая. Эсминцы УРО ВМС США типа Arleigh Burke несут постоянное дежурство в Северном и Балтийском морях. Об этом сообщил командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов.

По его словам, в регионе на регулярной основе работают две группы ВМС НАТО, численностью до 15 боевых кораблей и судов обеспечения. Американские эсминцы УРО типа Arleigh Burke постоянно присутствуют в акватории Северного и Балтийского морей, подчеркнул Носатов.

Командующий Балтфлотом отмечает, что в планы НАТО также входит проведение в регионе более 20 маневров, включающих крупномасштабные учения, во время которых корабельная группировка Альянса может увеличиться до 30-40 боевых судов.

«Например, в этом году страны НАТО совместно со Швецией и Финляндией проведут учение «Northern Сoasts – 2021», где будет задействована группировка численностью до 30 кораблей и 40 самолетов», — рассказал Носатов.

В заключении он добавил, что в непосредственной близости от Калининградской области Польша также планирует провести учения: «Корморан», «Остробок» и «Варгач», в которых будут задействованы до 20 кораблей, подлодок и, конечно же, авиация.

Ранее стало известно, что ВМФ России получит около 40 кораблей различного назначения в 2021 году.