Пашинян: переговоры по армяно-азербайджанской границе нужно вести в трехстороннем формате

Ереван, 17 мая. Вопрос уточнения границ между Арменией и Азербайджаном должен обсуждаться в трехстороннем формате.

Данное заявление сделал исполняющий обязанности премьер-министра армянской республики Никол Пашинян. По его словам, ситуация в отношениях между двумя странами остается напряженной. По этой причине Армения намерена активизировать процедуры реагирования в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.

Ранее азербайджанский лидер Ильхам Алиев сообщал, что обстановка на границе является стабильной. При этом он назвал обращение Еревана в ОДКБ необоснованным.