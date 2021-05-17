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17 мая 11:52
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новостей
11:50
Происшествия
Двухлетний ребенок отравился витаминами в Петербурге
11:50
Армия
В ЛНР заявили об участившихся провокациях со стороны ВСУ в Донбассе
11:48
Шоу-бизнес
Дочь покойной Юлии Началовой поразила поклонников красотой на снимке с отцом
11:47
Армия
В США назвали основное преимущество ВДВ РФ над американским десантом
11:46
Происшествия
Расстрелявшего семью мужчину разыскивает спецназ Росгвардии Пензы
11:46
Спорт
Боец ММА Дариуш посвятил свою победу всем, по кому «ударила марксистская идеология»
11:46
Общество
Facebook могут оштрафовать еще на 28 миллионов рублей
11:45
Наука
Определены виды животных, которые могут смеяться
11:41
Происшествия
ФАН установил личность убившего троих у вокзала в Екатеринбурге
11:41
Спорт
Семин выразил недовольство работой Николича в «Локомотиве»
11:41
Происшествия
Полиция разыскивает семью, похитившую сумку с фотоаппаратом в Петербурге
11:41
Шоу-бизнес
Манижа объяснила популярность песни Russian Woman у европейских слушателей
11:40
Происшествия
СК просит суд продлить арест для Белозерцева и остальных фигурантов по его делу
11:39
Происшествия
Постройки на площади в две тыс. «квадратов» на Урале охвачены огнем
11:38
Политика
Министр юстиции Чехии не согласна с Милошем Земаном по вопросу Врбетице
11:35
Армия
Палестина готовит обращение в международный суд после ударов Израиля по объектам СМИ
11:33
Общество
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 17 мая
11:32
Политика
Испания прекратила расследование «вмешательства» в каталонский кризис
11:31
Происшествия
Девочка-подросток в Петербурге попала в больницу после ссоры с родителями
11:31
Происшествия
Брошенная сигарета могла стать причиной пожара в квартире на севере Петербурга
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Пашинян: переговоры по армяно-азербайджанской границе нужно вести в трехстороннем формате

  /   Обновлено: 17 мая 2021 11:42
Политика
Пашинян: переговоры по армяно-азербайджанской границе нужно вести в трехстороннем формате
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Ереван, 17 мая. Вопрос уточнения границ между Арменией и Азербайджаном должен обсуждаться в трехстороннем формате.

Данное заявление сделал исполняющий обязанности премьер-министра армянской республики Никол Пашинян. По его словам, ситуация в отношениях между двумя странами остается напряженной. По этой причине Армения намерена активизировать процедуры реагирования в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.

Ранее азербайджанский лидер Ильхам Алиев сообщал, что обстановка на границе является стабильной. При этом он назвал обращение Еревана в ОДКБ необоснованным.

Армения азербайджан граница пашинян
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Все новости / Политика / Пашинян: переговоры по армяно-азербайджанской границе нужно вести в трехстороннем формате
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