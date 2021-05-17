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17 мая 11:52
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новостей
11:50
Происшествия
Двухлетний ребенок отравился витаминами в Петербурге
11:50
Армия
В ЛНР заявили об участившихся провокациях со стороны ВСУ в Донбассе
11:48
Шоу-бизнес
Дочь покойной Юлии Началовой поразила поклонников красотой на снимке с отцом
11:47
Армия
В США назвали основное преимущество ВДВ РФ над американским десантом
11:46
Происшествия
Расстрелявшего семью мужчину разыскивает спецназ Росгвардии Пензы
11:46
Спорт
Боец ММА Дариуш посвятил свою победу всем, по кому «ударила марксистская идеология»
11:46
Общество
Facebook могут оштрафовать еще на 28 миллионов рублей
11:45
Наука
Определены виды животных, которые могут смеяться
11:41
Происшествия
ФАН установил личность убившего троих у вокзала в Екатеринбурге
11:41
Спорт
Семин выразил недовольство работой Николича в «Локомотиве»
11:41
Происшествия
Полиция разыскивает семью, похитившую сумку с фотоаппаратом в Петербурге
11:41
Шоу-бизнес
Манижа объяснила популярность песни Russian Woman у европейских слушателей
11:40
Происшествия
СК просит суд продлить арест для Белозерцева и остальных фигурантов по его делу
11:39
Происшествия
Постройки на площади в две тыс. «квадратов» на Урале охвачены огнем
11:38
Политика
Министр юстиции Чехии не согласна с Милошем Земаном по вопросу Врбетице
11:35
Армия
Палестина готовит обращение в международный суд после ударов Израиля по объектам СМИ
11:33
Общество
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 17 мая
11:32
Политика
Испания прекратила расследование «вмешательства» в каталонский кризис
11:31
Происшествия
Девочка-подросток в Петербурге попала в больницу после ссоры с родителями
11:31
Происшествия
Брошенная сигарета могла стать причиной пожара в квартире на севере Петербурга
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Законопроект о медкомиссии для кандидатов на владение оружием рассмотрят в ГД

  /   Обновлено: 17 мая 2021 11:27
Общество
Законопроект о медкомиссии для кандидатов на владение оружием рассмотрят в ГД
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 17 мая. Согласно законопроекту, гражданин не сможет купить в РФ оружие без освидетельствования на предмет медицинских противопоказаний.

Документ подготовили депутаты «Единой России», сообщил соавтор, глава комитета Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Освидетельствование предполагает химико-токсикологические исследования, пишет ТАСС.

В Госдуме поддержали проект о запрете экстремистам избираться депутатами. Один из российских депутатов ранее сообщал о недоработке проекта.

госдума оружие законопроект
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Все новости / Общество / Законопроект о медкомиссии для кандидатов на владение оружием рассмотрят в ГД
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