Законопроект о медкомиссии для кандидатов на владение оружием рассмотрят в ГД

Москва, 17 мая. Согласно законопроекту, гражданин не сможет купить в РФ оружие без освидетельствования на предмет медицинских противопоказаний.

Документ подготовили депутаты «Единой России», сообщил соавтор, глава комитета Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Освидетельствование предполагает химико-токсикологические исследования, пишет ТАСС.

В Госдуме поддержали проект о запрете экстремистам избираться депутатами. Один из российских депутатов ранее сообщал о недоработке проекта.