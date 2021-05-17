Суд арестовал имущество гендиректора оператора связи «Мотив»

Екатеринбург, 17 мая. Суд вынес решение арестовать имущество ООО «Екатеринбург-2000» (уральский оператор связи «Мотив») и ее генерального директора Алексея Артемасова.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении директора компании «Мотив». Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

Суд наложил арест на семь объектов недвижимости и два земельных участка. Проверка «Мотива» по другим налоговым периодам продолжается. Ранее силовики пришли с обысками в головной офис уральского сотового оператора «Мотив» в Екатеринбурге. Оперативники изъяли необходимые для следствия документы.

Принято решение по делу сына бывшего российского губернатора, сообщал портал URA.RU. Сына бывшего главы Самарской области и республики Мордовия Николая Меркушкина — экс-зампреда правительства Мордовии Алексея Меркушкина — арестовали на два месяца.