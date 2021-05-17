Комитет Госдумы поддержал проект о запрете экстремистам избираться депутатами

Москва, 17 мая. Комитет Госдумы по контролю и регламенту одобрил инициативу о недопустимости участия граждан, которые причастны к экстремистским организациям, в выборах на пост депутата.

Документ также предполагает запрет избираться для связанных с общественными или религиозными объединениями. В случае принятия закона, поправки будут внесены в статью четыре федерального закона о выборах депутатов Госдумы.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил о недоработке законопроекта. Он призвал продумать более четко законодательную основу инициативы с соблюдением принципа правовой деятельности.

О намерениях участвовать в выборах ранее заявил бывший телеведущий НТВ Глеб Пьяных. Он собирается выдвигаться от партии «Справедливая Россия».