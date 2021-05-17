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17 мая 13:21
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новостей
13:14
Общество
Плешак рассказал о 30-летней дружбе с Сердобольским на встрече в Медиагруппе «Патриот»
13:12
Происшествия
Транспортная полиция заинтересовалась потасовкой с участием поэтессы в калининградском аэропорту
13:11
Происшествия
Крым накрыло ливнями: град размером с куриное яйцо разбил машины
13:11
Спорт
Сергей Семак высказался о превосходстве «Зенита» над конкурентами по РПЛ
13:10
Происшествия
Суд приговорил экс-главу центра Хруничева к пяти годам колонии за растрату
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Общество
В Общественной палате отметили оперативную работу Роспотребнадзора
13:08
Общество
Ветеран журналистики Сердобольский назвал главные минусы современных СМИ
13:08
Шоу-бизнес
Михаил Шац назвал причину «смерти» КВН
13:08
Армия
Sina: Япония может провести хитрый маневр под видом нападения на Курилы
13:05
Весь мир
Какие цели преследует Турция в палестино-израильском конфликте
13:05
Шоу-бизнес
Актрису Марину Федункив возмущает фамильярное общение некоторых фанатов
13:04
Армия
В Кремле обеспокоены ракетными ударами по офисам СМИ в секторе Газа
13:03
Политика
Песков назвал кощунством возложение вины за начало войны на СССР
13:03
Общество
Парижский парк развлечений «Диснейленд» откроют 17 июня
13:03
Общество
Работники «Хотьковского моста» месяцами «пашут» без выходных и без зарплаты
13:02
Общество
Сердобольский рассказал, какой видит журналистику через 10 лет
13:00
Общество
Морозов рассказал, в каком направлении нужно ужесточать закон об обороте оружия
13:00
Весь мир
Почему инвесторы не хотят вести дела с Афганистаном после ухода американцев
12:56
Политика
Песков заявил о запрете на заграничную недвижимость для чиновников
12:54
Экономика
Юрист Магомедов рассказал, как запросить ипотечные каникулы и не получить отказ
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В Общественной палате отметили оперативную работу Роспотребнадзора

Общество
В Общественной палате отметили оперативную работу Роспотребнадзора
wikipedia.org  /  Dgeise / CC BY-SA 4.0

Органы власти, в том числе Роспотребнадзор, научились оперативно реагировать на критические замечания в социальных сетях. Об этом в беседе с ФАН заявил журналист, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Накануне специалисты пресс-службы Роспотребнадзора заявили, что в ближайшее время в Москве проверят Центральный детский магазин на предмет соблюдения профилактических мер после появления информации о проведении массового мероприятия с участием посетителей — автограф-сессии с актерами фильма «Майор Гром». В социальных сетях распространились фотографии, на которых видно, что на мероприятии было много людей, которые к тому же не соблюдали противоэпидемические требования.

Александр Малькевич заметил, что Роспотребнадзор отреагировал на эти сообщения достаточно оперативно.

«Нельзя не отметить, что органы власти учатся работать с системой инцидент-менеджмента. Они оперативно реагируют на сложные и важные сообщения в интернете. Обработка негатива — это важно. Нарушители закона также должны понимать, что скрыть они ничего не смогут, так как сейчас невозможно что-то утаить — социальные сети являются увеличительным стеклом», — сказал он.

Малькевич также отметил, что целый ряд госструктур РФ научились быть более быстрыми и внимательными при реагировании на сигналы, которые зачастую поступают даже не в их адрес.

«Новости и посты так или иначе тематически связаны с работой той или иной структуры. Всяческие действия Роспотребнадзора показывают, что мониторинг ведется. Это правильно, так как такая работа отвечает вызовам времени», — подчеркнул журналист.

В Общественной палате отметили оперативную работу Роспотребнадзора
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Кроме того, научившись отлично работать с социальными сетями, Роспотребнадзору теперь нужно всерьез задуматься о своей PR-кампании, добавил эксперт.

«Роспотребнадзор должен подумать об имидже своей организации, а также мерах, которые предпринимаются», — посоветовал он.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Роспотребнадзор за прошлый год изъял из оборота 33 тонны алкогольной продукции. Служба исследовала около 65 тыс. проб алкогольной продукции по микробиологическим, физико-химическим, санитарно-химическим показателям, а также на наличие радиоактивных веществ.

безопасность роспотребнадзор социальные сети интернет малькевич
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