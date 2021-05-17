В Общественной палате отметили оперативную работу Роспотребнадзора

Органы власти, в том числе Роспотребнадзор, научились оперативно реагировать на критические замечания в социальных сетях. Об этом в беседе с ФАН заявил журналист, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Накануне специалисты пресс-службы Роспотребнадзора заявили, что в ближайшее время в Москве проверят Центральный детский магазин на предмет соблюдения профилактических мер после появления информации о проведении массового мероприятия с участием посетителей — автограф-сессии с актерами фильма «Майор Гром». В социальных сетях распространились фотографии, на которых видно, что на мероприятии было много людей, которые к тому же не соблюдали противоэпидемические требования.

Александр Малькевич заметил, что Роспотребнадзор отреагировал на эти сообщения достаточно оперативно.

«Нельзя не отметить, что органы власти учатся работать с системой инцидент-менеджмента. Они оперативно реагируют на сложные и важные сообщения в интернете. Обработка негатива — это важно. Нарушители закона также должны понимать, что скрыть они ничего не смогут, так как сейчас невозможно что-то утаить — социальные сети являются увеличительным стеклом», — сказал он.

Малькевич также отметил, что целый ряд госструктур РФ научились быть более быстрыми и внимательными при реагировании на сигналы, которые зачастую поступают даже не в их адрес.

«Новости и посты так или иначе тематически связаны с работой той или иной структуры. Всяческие действия Роспотребнадзора показывают, что мониторинг ведется. Это правильно, так как такая работа отвечает вызовам времени», — подчеркнул журналист.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Кроме того, научившись отлично работать с социальными сетями, Роспотребнадзору теперь нужно всерьез задуматься о своей PR-кампании, добавил эксперт.

«Роспотребнадзор должен подумать об имидже своей организации, а также мерах, которые предпринимаются», — посоветовал он.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Роспотребнадзор за прошлый год изъял из оборота 33 тонны алкогольной продукции. Служба исследовала около 65 тыс. проб алкогольной продукции по микробиологическим, физико-химическим, санитарно-химическим показателям, а также на наличие радиоактивных веществ.