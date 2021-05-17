Татьяну Тарасову заставляли заплатить 5 тысяч долларов за могилу отца

Москва, 17 мая. Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, как у нее требовали деньги во время похорон отца — советского хоккеиста Анатолия Тарасова.

Отец Тарасовой, ставший для нее главным наставником, скончался летом 1995 года на 77-м году жизни. Незадолго до смерти у хоккеиста случился инсульт, на который наложились и другие болезни.

По словам Тарасовой, ее семья справлялась с трудностями собственными силами. За тяжелобольным мужчиной ухаживали мать тренера и ее старшая сестра Галина. Наставница до сих пор возмущена поведением людей, пытавшихся заработать на смерти ее отца, ведь ее заставляли заплатить большую сумму за могилу практически на похоронах.

«Во время похорон мне позвонили и сказали, что если я не переведу 5 тысяч долларов, могилу не выроют... Очень обидно, ведь такие люди, как мой папа, рождаются очень редко!» — вспомнила заслуженный тренер в эфире шоу «Судьба человека» на канале «Россия-1».

По словам Тарасовой, ее отец был человеком, понимавшим спорт по-настоящему. Она отметила, что Анатолий Тарасов ни на что не променял бы тренировку.

Сейчас Татьяна Тарасова сама страдает от проблем со здоровьем. Пять месяцев назад ей пришлось сесть в инвалидное кресло. Кроме того, она перенесла операцию на позвоночнике.