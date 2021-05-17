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17 мая 11:52
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:51
Продажи элитной недвижимости Москвы увеличились на 72%
11:50
Происшествия
Двухлетний ребенок отравился витаминами в Петербурге
11:50
Армия
В ЛНР заявили об участившихся провокациях со стороны ВСУ в Донбассе
11:48
Шоу-бизнес
Дочь покойной Юлии Началовой поразила поклонников красотой на снимке с отцом
11:47
Армия
В США назвали основное преимущество ВДВ РФ над американским десантом
11:46
Происшествия
Расстрелявшего семью мужчину разыскивает спецназ Росгвардии Пензы
11:46
Спорт
Боец ММА Дариуш посвятил свою победу всем, по кому «ударила марксистская идеология»
11:46
Общество
Facebook могут оштрафовать еще на 28 миллионов рублей
11:45
Наука
Определены виды животных, которые могут смеяться
11:41
Происшествия
ФАН установил личность убившего троих у вокзала в Екатеринбурге
11:41
Спорт
Семин выразил недовольство работой Николича в «Локомотиве»
11:41
Происшествия
Полиция разыскивает семью, похитившую сумку с фотоаппаратом в Петербурге
11:41
Шоу-бизнес
Манижа объяснила популярность песни Russian Woman у европейских слушателей
11:40
Происшествия
СК просит суд продлить арест для Белозерцева и остальных фигурантов по его делу
11:39
Происшествия
Постройки на площади в две тыс. «квадратов» на Урале охвачены огнем
11:38
Политика
Министр юстиции Чехии не согласна с Милошем Земаном по вопросу Врбетице
11:35
Армия
Палестина готовит обращение в международный суд после ударов Израиля по объектам СМИ
11:33
Общество
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 17 мая
11:32
Политика
Испания прекратила расследование «вмешательства» в каталонский кризис
11:31
Происшествия
Девочка-подросток в Петербурге попала в больницу после ссоры с родителями
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Татьяну Тарасову заставляли заплатить 5 тысяч долларов за могилу отца

Общество
Татьяну Тарасову заставляли заплатить 5 тысяч долларов за могилу отца
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 17 мая. Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, как у нее требовали деньги во время похорон отца — советского хоккеиста Анатолия Тарасова.

Отец Тарасовой, ставший для нее главным наставником, скончался летом 1995 года на 77-м году жизни. Незадолго до смерти у хоккеиста случился инсульт, на который наложились и другие болезни.

По словам Тарасовой, ее семья справлялась с трудностями собственными силами. За тяжелобольным мужчиной ухаживали мать тренера и ее старшая сестра Галина. Наставница до сих пор возмущена поведением людей, пытавшихся заработать на смерти ее отца, ведь ее заставляли заплатить большую сумму за могилу практически на похоронах.

«Во время похорон мне позвонили и сказали, что если я не переведу 5 тысяч долларов, могилу не выроют... Очень обидно, ведь такие люди, как мой папа, рождаются очень редко!» — вспомнила заслуженный тренер в эфире шоу «Судьба человека» на канале «Россия-1».

По словам Тарасовой, ее отец был человеком, понимавшим спорт по-настоящему. Она отметила, что Анатолий Тарасов ни на что не променял бы тренировку.

Сейчас Татьяна Тарасова сама страдает от проблем со здоровьем. Пять месяцев назад ей пришлось сесть в инвалидное кресло. Кроме того, она перенесла операцию на позвоночнике.

тарасова тренер судьба человека
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Все новости / Общество / Татьяну Тарасову заставляли заплатить 5 тысяч долларов за могилу отца
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