«Барселона» интересуется 16-летним российским полузащитником Пиняевым

Барселона, 17 мая. Полузащитник Сергей Пиняев, который покинул «Чертаново», может стать игроком каталонской «Барселоны».

Сергей Пиняев, сообщивший подписчикам в Instagram-аккаунте, что ушел из столичного «Чертаново», может подписать контракт с «Барселоной». Соответствующую информацию представили журналисты издания «Спорт-Экспресс». По данным источника, Пиняев может перейти в испанский клуб и отправиться в аренду в подмосковные «Химки». Более того, в трансфере 16-летнего полузащитника заинтересован петербургский «Зенит».

В прошедшем сезоне ФНЛ Пиняев сыграл 30 матчей, отметившись двумя голами и пятью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 500 тысяч евро.

Ранее футболистки «Барселоны» впервые в истории выиграли Лигу чемпионов. В финальном матче турнира игроки испанской команды победили лондонский «Челси».