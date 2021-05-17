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17 мая 11:52
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:51
Продажи элитной недвижимости Москвы увеличились на 72%
11:50
Происшествия
Двухлетний ребенок отравился витаминами в Петербурге
11:50
Армия
В ЛНР заявили об участившихся провокациях со стороны ВСУ в Донбассе
11:48
Шоу-бизнес
Дочь покойной Юлии Началовой поразила поклонников красотой на снимке с отцом
11:47
Армия
В США назвали основное преимущество ВДВ РФ над американским десантом
11:46
Происшествия
Расстрелявшего семью мужчину разыскивает спецназ Росгвардии Пензы
11:46
Спорт
Боец ММА Дариуш посвятил свою победу всем, по кому «ударила марксистская идеология»
11:46
Общество
Facebook могут оштрафовать еще на 28 миллионов рублей
11:45
Наука
Определены виды животных, которые могут смеяться
11:41
Происшествия
ФАН установил личность убившего троих у вокзала в Екатеринбурге
11:41
Спорт
Семин выразил недовольство работой Николича в «Локомотиве»
11:41
Происшествия
Полиция разыскивает семью, похитившую сумку с фотоаппаратом в Петербурге
11:41
Шоу-бизнес
Манижа объяснила популярность песни Russian Woman у европейских слушателей
11:40
Происшествия
СК просит суд продлить арест для Белозерцева и остальных фигурантов по его делу
11:39
Происшествия
Постройки на площади в две тыс. «квадратов» на Урале охвачены огнем
11:38
Политика
Министр юстиции Чехии не согласна с Милошем Земаном по вопросу Врбетице
11:35
Армия
Палестина готовит обращение в международный суд после ударов Израиля по объектам СМИ
11:33
Общество
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 17 мая
11:32
Политика
Испания прекратила расследование «вмешательства» в каталонский кризис
11:31
Происшествия
Девочка-подросток в Петербурге попала в больницу после ссоры с родителями
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«Барселона» интересуется 16-летним российским полузащитником Пиняевым

  /   Обновлено: 17 мая 2021 11:44
Спорт
«Барселона» интересуется 16-летним российским полузащитником Пиняевым
instagram.com  /  @spinyaev09

Барселона, 17 мая. Полузащитник Сергей Пиняев, который покинул «Чертаново», может стать игроком каталонской «Барселоны».

Сергей Пиняев, сообщивший подписчикам в Instagram-аккаунте, что ушел из столичного «Чертаново», может подписать контракт с «Барселоной». Соответствующую информацию представили журналисты издания «Спорт-Экспресс». По данным источника, Пиняев может перейти в испанский клуб и отправиться в аренду в подмосковные «Химки». Более того, в трансфере 16-летнего полузащитника заинтересован петербургский «Зенит».

В прошедшем сезоне ФНЛ Пиняев сыграл 30 матчей, отметившись двумя голами и пятью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 500 тысяч евро.

Ранее футболистки «Барселоны» впервые в истории выиграли Лигу чемпионов. В финальном матче турнира игроки испанской команды победили лондонский «Челси».

футбол трансфер барселона переход Пиняев
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Все новости / Спорт / «Барселона» интересуется 16-летним российским полузащитником Пиняевым
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