Москва, 17 мая. В понедельник, 17 мая, Московский городской суд рассматривает вопрос о признании «Фонда борьбы с коррупцией»1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) экстремистской организацией. Вопреки заявлениям ближайшего окружения Алексея Навального о поддержке его структур со стороны граждан, сторонники оппозиционера к зданию суда не вышли.

У Мосгорсуда собралось порядка 20 человек, все они — журналисты. Отсутствие поддержки ФБК может быть связано с тем, что многие сотрудники фонда уехали в Грузию, о чем ранее сообщал Telegram-канал сетевого издания Sota.Vision. Таким образом члены ФБК пытаются избежать уголовной ответственности, которая последует в случае признания организации экстремистской.

Prt Scr Telegram / Меркури

У команды Навального в России остается все меньше сторонников, которые готовы открыто выражать свою поддержку и выступать на стороне структур основателя ФБК. Это вполне объяснимо, ведь ближайшие соратники оппозиционера Леонид Волков, Иван Жданов, Мария Певчих, Георгий Албуров, Владимир Милов и Руслан Шаведдинов находятся за границей, откуда безуспешно пытаются управлять протестным движением в России, а координаторы и рядовые сотрудники фонда спешно покидают страну.

Напомним, ранее Леонид Волков был вынужден распустить сеть штабов Навального3 (структурные подразделения ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга). По его словам, теперь они будут работать как отдельные независимые политические организации. Как считает эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков, в последнее время наблюдается падение интереса россиян к деятельности структур Навального, которые пытаются «продать подороже» свой конец с громким медиашумом и яркой картинкой для иностранных СМИ Волков.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

3 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга