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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:51
Продажи элитной недвижимости Москвы увеличились на 72%
11:50
Происшествия
Двухлетний ребенок отравился витаминами в Петербурге
11:50
Армия
В ЛНР заявили об участившихся провокациях со стороны ВСУ в Донбассе
11:48
Шоу-бизнес
Дочь покойной Юлии Началовой поразила поклонников красотой на снимке с отцом
11:47
Армия
В США назвали основное преимущество ВДВ РФ над американским десантом
11:46
Происшествия
Расстрелявшего семью мужчину разыскивает спецназ Росгвардии Пензы
11:46
Спорт
Боец ММА Дариуш посвятил свою победу всем, по кому «ударила марксистская идеология»
11:46
Общество
Facebook могут оштрафовать еще на 28 миллионов рублей
11:45
Наука
Определены виды животных, которые могут смеяться
11:41
Происшествия
ФАН установил личность убившего троих у вокзала в Екатеринбурге
11:41
Спорт
Семин выразил недовольство работой Николича в «Локомотиве»
11:41
Происшествия
Полиция разыскивает семью, похитившую сумку с фотоаппаратом в Петербурге
11:41
Шоу-бизнес
Манижа объяснила популярность песни Russian Woman у европейских слушателей
11:40
Происшествия
СК просит суд продлить арест для Белозерцева и остальных фигурантов по его делу
11:39
Происшествия
Постройки на площади в две тыс. «квадратов» на Урале охвачены огнем
11:38
Политика
Министр юстиции Чехии не согласна с Милошем Земаном по вопросу Врбетице
11:35
Армия
Палестина готовит обращение в международный суд после ударов Израиля по объектам СМИ
11:33
Общество
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 17 мая
11:32
Политика
Испания прекратила расследование «вмешательства» в каталонский кризис
11:31
Происшествия
Девочка-подросток в Петербурге попала в больницу после ссоры с родителями
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Сторонники Навального не пришли поддержать ФБК в суде

  /   Обновлено: 17 мая 2021 11:32
Общество
Сторонники Навального не пришли поддержать ФБК в суде
Агентство городских новостей Москва  /  Пресс-служба суда

Москва, 17 мая. В понедельник, 17 мая, Московский городской суд рассматривает вопрос о признании «Фонда борьбы с коррупцией»1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) экстремистской организацией. Вопреки заявлениям ближайшего окружения Алексея Навального о поддержке его структур со стороны граждан, сторонники оппозиционера к зданию суда не вышли.

У Мосгорсуда собралось порядка 20 человек, все они — журналисты. Отсутствие поддержки ФБК может быть связано с тем, что многие сотрудники фонда уехали в Грузию, о чем ранее сообщал Telegram-канал сетевого издания Sota.Vision. Таким образом члены ФБК пытаются избежать уголовной ответственности, которая последует в случае признания организации экстремистской.

Сторонники Навального не пришли поддержать ФБК в суде
Prt Scr Telegram  / Меркури

У команды Навального в России остается все меньше сторонников, которые готовы открыто выражать свою поддержку и выступать на стороне структур основателя ФБК. Это вполне объяснимо, ведь ближайшие соратники оппозиционера Леонид Волков, Иван Жданов, Мария Певчих, Георгий Албуров, Владимир Милов и Руслан Шаведдинов находятся за границей, откуда безуспешно пытаются управлять протестным движением в России, а координаторы и рядовые сотрудники фонда спешно покидают страну.

Напомним, ранее Леонид Волков был вынужден распустить сеть штабов Навального3 (структурные подразделения ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга). По его словам, теперь они будут работать как отдельные независимые политические организации. Как считает эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков, в последнее время наблюдается падение интереса россиян к деятельности структур Навального, которые пытаются «продать подороже» свой конец с громким медиашумом и яркой картинкой для иностранных СМИ Волков.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

3 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга

суд навальный фбк
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