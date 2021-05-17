Пашинян заявил о росте напряженности на армяно-азербайджанской границе

Ереван, 17 мая. На границе Армении и Азербайджана фиксируется увеличение напряженности. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Правительства Армении Никол Пашинян.

По его словам, на армяно-азербайджанской границе наблюдается рост напряженности, поэтому Ереван намерен активизировать процедуры в рамках ОДКБ и союзнической системы с Россией.

«Ереван активизирует процедуры реагирования, предусмотренные Договором о коллективной безопасности и армяно-российской стратегической системой», — заявил он.

Ранее стало известно, что азербайджанские военные пытались провести работы «по уточнению границ» на одном из участков армяно-азербайджанской границы, поле чего Ереван обвинил Баку в провокации. Позднее президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал ситуацию на границе с Арменией стабильной.