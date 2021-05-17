Транспортная прокуратура начала проверку по факту схода вагонов в Вологодской области

Вологда, 17 мая. На станции «Харовская» зарегистрирован сход пяти вагонов состава с щебнем. По данному факту надзорное ведомство инициировало проверку.

Инцидент произошел вечером на подъездном пути необщего пользования. Сошедшие с рельсов вагоны не перевернулись, перевозимый груз не пострадал.

Специалисты озвучили возможную причину ЧП: сход произошел на участке с уширением пути. Сотрудники транспортной прокуратуры намерены оценить действия членов локомотивной бригады и проанализировать информацию о состоянии путей.