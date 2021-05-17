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17 мая 11:52
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:51
Продажи элитной недвижимости Москвы увеличились на 72%
11:50
Происшествия
Двухлетний ребенок отравился витаминами в Петербурге
11:50
Армия
В ЛНР заявили об участившихся провокациях со стороны ВСУ в Донбассе
11:48
Шоу-бизнес
Дочь покойной Юлии Началовой поразила поклонников красотой на снимке с отцом
11:47
Армия
В США назвали основное преимущество ВДВ РФ над американским десантом
11:46
Происшествия
Расстрелявшего семью мужчину разыскивает спецназ Росгвардии Пензы
11:46
Спорт
Боец ММА Дариуш посвятил свою победу всем, по кому «ударила марксистская идеология»
11:46
Общество
Facebook могут оштрафовать еще на 28 миллионов рублей
11:45
Наука
Определены виды животных, которые могут смеяться
11:41
Происшествия
ФАН установил личность убившего троих у вокзала в Екатеринбурге
11:41
Спорт
Семин выразил недовольство работой Николича в «Локомотиве»
11:41
Происшествия
Полиция разыскивает семью, похитившую сумку с фотоаппаратом в Петербурге
11:41
Шоу-бизнес
Манижа объяснила популярность песни Russian Woman у европейских слушателей
11:40
Происшествия
СК просит суд продлить арест для Белозерцева и остальных фигурантов по его делу
11:39
Происшествия
Постройки на площади в две тыс. «квадратов» на Урале охвачены огнем
11:38
Политика
Министр юстиции Чехии не согласна с Милошем Земаном по вопросу Врбетице
11:35
Армия
Палестина готовит обращение в международный суд после ударов Израиля по объектам СМИ
11:33
Общество
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 17 мая
11:32
Политика
Испания прекратила расследование «вмешательства» в каталонский кризис
11:31
Происшествия
Девочка-подросток в Петербурге попала в больницу после ссоры с родителями
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Полицейские применили табельное оружие против убийцы в сквере Екатеринбурга

  /   Обновлено: 17 мая 2021 11:40
Происшествия
Полицейские применили табельное оружие против убийцы в сквере Екатеринбурга
Prt Scr youtube.com

Екатеринбург, 17 мая. Подозреваемый в убийстве трех человек в сквере возле железнодорожного вокзала попал в больницу. Полиции пришлось применить против него табельное оружие.

Стражи порядка произвели несколько выстрелов из табельного оружия при задержании подозреваемого в тройном убийстве, сообщает источник ФАН. Злоумышленник оказал сопротивление. В настоящее время он находится в больнице с огнестрельными ранениями.

Инцидент произошел сегодня утром. Мужчина зарезал трех собутыльников, после чего попытался атаковать правоохранителей. Гражданина удалось обезвредить лишь при помощи военных, писал ФАН.

екатеринбург убийство нож оружие смерть
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