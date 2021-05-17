Полицейские применили табельное оружие против убийцы в сквере Екатеринбурга

Екатеринбург, 17 мая. Подозреваемый в убийстве трех человек в сквере возле железнодорожного вокзала попал в больницу. Полиции пришлось применить против него табельное оружие.

Стражи порядка произвели несколько выстрелов из табельного оружия при задержании подозреваемого в тройном убийстве, сообщает источник ФАН. Злоумышленник оказал сопротивление. В настоящее время он находится в больнице с огнестрельными ранениями.

Инцидент произошел сегодня утром. Мужчина зарезал трех собутыльников, после чего попытался атаковать правоохранителей. Гражданина удалось обезвредить лишь при помощи военных, писал ФАН.