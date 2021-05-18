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18 мая 12:09
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новостей
12:09
Общество
Беглов назвал некритичной ситуацию с коронавирусом в Петербурге
12:07
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова не смогла встать с инвалидного кресла в студии «Судьбы человека»
12:06
Экономика
Россия обошла США по стоимости электроэнергии для промышленности
12:04
Весь мир
Профсоюзы и правительство Колумбии готовятся к решающему противостоянию
12:04
Весь мир
Эрдоган объявил о ликвидации одного из ключевых лидеров РПК
12:03
Общество
Разгон цепной реакции на Чернобыльской АЭС грозит прорывом урана в грунтовые воды
12:02
Общество
Россиян предупредили о повышении температуры до +35 градусов в ближайшие часы
12:01
Общество
Отказ в возбуждении дела после госпитализации Навального признали законным
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12:00
Общество
Вассерман усомнился в эффективности нового закона об оружии после расстрела в Казани
11:59
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В МИД России не исключили встречу Путина и Байдена в Швейцарии
11:58
Общество
Крымчане помогли старушке из Германии найти могилу погибшего у Севастополя отца-немца
11:58
Происшествия
Росгвардейцы ответным огнем ликвидировали убийцу трех человек под Пензой
11:57
Армия
В США назвали главную причину гибели солдат вне зон боевых действий
11:54
Общество
Росгвардейцы в Кузбассе спасли из горящего дома пожилую женщину
11:51
Политика
Рябков назвал возможным саммит Путина и Байдена в одной из «дипломатических столиц Европы»
11:51
Происшествия
Пострадавшие при стрельбе в казанской школе продолжают обращаться к медикам
11:49
Весь мир
Директива Нетаньяху, ракеты из Ливана: последние события палестино-израильского конфликта
11:43
Экономика
Россия продолжает сокращать вложения в облигации Соединенных Штатов
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Вассерман усомнился в эффективности нового закона об оружии после расстрела в Казани

Общество
Вассерман усомнился в эффективности нового закона об оружии после расстрела в Казани
Федеральное агентство новостей  / 

Публицист и общественный деятель Анатолий Вассерман, который является сторонником владения гражданами оружия, прокомментировал инициативы Госдумы по ужесточению закона в этой области. Ранее стало известно, что по следам трагедии в Казани, где произошел массовый расстрел в школе, фракция «Единой России» в Госдуме внесла на рассмотрение закон, ужесточающий требования к гражданам, желающим приобрести гражданское оружие.

Согласно предложенным поправкам, о которых ранее говорил один из авторов документа — глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, в новой версии закона будет усилен медицинский контроль за соискателями, ранее также сообщалось, что нижний возраст для владения оружием может быть повышен с 18 до 21 года.

Публицист Анатолий Вассерман, который ранее в авторской колонке для ФАН объяснял необходимость централизованного сбора данных, в том числе о психическом здоровье, граждан, считает, что ограничительные меры дадут некоторый эффект, но на самом деле проблема глубже.

«Очень надеюсь, что улучшение психолого-психиатрического контроля поможет предотвратить расстрелы, но есть еще одна сторона вопроса, — отметил собеседник ФАН. — Напомню, в советское время общее число оружия на руках граждан было в некоторые периоды значительно больше нынешнего».

Это было не только в сельской местности, но и в городах, подчеркнул Вассерман.

«В то же время о массовых расстрелах слышно не было, — говорит он. — Конечно, можно утверждать, что, мол, все было засекречено, но слухами земля полнится, и, если бы такие расстрелы бывали, о них бы знали хотя бы по данным «информационного агентства ОБС — одна баба сказала».

Публицист и общественный деятель Анатолий Вассерман является сторонником владения гражданами оружия
Федеральное агентство новостей  / Global Look Press / KPA / Komsomolskaya Pravda

По словам публициста, это говорит о том, что дело не только в доступности оружия и не только в контроле за каждым его обладателем, но и в общественной атмосфере.

«Что в общественной атмосфере сейчас переменилось к худшему, надо разбираться», — отмечает он.

По мнению Вассермана, даже то, что в России в начале девяностых изменился общественный строй, ситуацию не объясняет.

«Нам надо разбираться, например, что происходит в общественной атмосфере Швейцарии, где каждый взрослый здоровый мужчина проходит военную службу, а затем курсы переподготовки и при этом хранит дома армейское оружие, чаще всего автоматическую винтовку и боезапас к ней, а массовой стрельбы в американском духе там отродясь не бывало и в обозримом будущем не прогнозируется», — говорит собеседник ФАН.

Эксперт предлагает разобраться в опыте Швейцарии не только, но и других стран, например, Эстонии и Молдавии, достаточно близких нам по историческому опыту, где законы об оружии мягкие, но массовые расстрелы не происходят.

«Так что ужесточение правил владения оружием нам тут немного поможет, но, боюсь, именно немного. Надо разбираться и в тонкостях психологической атмосферы, и в тонкостях воспитания, и во многом другом. Не буду гадать, каков полный список факторов, способных обеспечить спокойное владение оружием. Я только утверждаю, что такая возможность есть», — подчеркнул Анатолий Вассерман.

Массовый расстрел в гимназии №175 Казани произошел утром 11 мая. По официальным данным, погибли девять человек — семеро школьников и две учительницы. Более двух десятков человек получили ранения. В расстреле обвиняется 19-летний выпускник этого учебного заведения Ильназ Галявиев, он арестован до 11 июля.

вассерман закон об оружии стрельба в казани
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