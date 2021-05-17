Польша задержала мужчину по обвинению в шпионаже

Варшава, 17 мая. Польские правоохранители задержали мужчину, который может быть причастен к шпионажу. Об этом проинформировали местные СМИ, ссылаясь на спецслужбы.

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жаринов рассказал, что задержанный уже признал вину. Теперь ему может грозить десять лет тюрьмы за сотрудничество с иностранными структурами.

Как стало известно ранее, американское правительство разоблачили в шпионаже против собственных граждан. Выяснилось, что в этом участвовала даже почта Соединенных Штатов. Американские структуры по приказу Белого дома необоснованно следили за людьми.