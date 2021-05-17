Колумбийским ученым удалось заставить предметы левитировать

Нью-Йорк, 17 мая. Сотрудники Колумбийского университета придумали, как добиться левитации абсолютно любых предметов с помощью звуковых волн.

До этого считалось, что такой способ воздействия способен перемещать только энергию. В новом исследовании ученые разработали специальный алгоритм, способный выявлять признаки землетрясений с последующей деформацией плотности пород. Оказалось, что звуковые волны могут передавать сигналы природного явления со скоростью света, что позволит заблаговременно предсказать подземные толчки.

Звуковые волны позволили исследователям преодолеть гравитацию. При взаимодействии с гравитационным полем фотоны передают массу при движении через материал. Механические колебания молекул воздуха обладают небольшой массой и могут заставить двигаться любые предметы, заключили ученые.

Усиление звуковых волн позволило сингапурским ученым общаться с растениями. Разработка посылает живому организму электросигналы и считывает его реакцию. Такая коммуникация возможна пока только с растениями, покрытыми волосками или воском.