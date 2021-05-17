ФАН публикует кадры с места убийства трех человек в Екатеринбурге

Екатеринбург, 17 мая. В распоряжении Федерального агентства новостей (ФАН) оказалось видео, которое сняли в сквере у железнодорожного вокзала, где зарезали трех человек.

На кадрах видно, что место происшествия оградили специальной лентой. Также сотрудники правоохранительных органов общаются со свидетелями инцидента.

Ранее стало известно, что массовое убийство произошло из-за пьяной ссоры, перешедшей в драку. Очевидцы отмечали, что один из участников «застолья» достал нож и нанес им удары своим приятелям. Пострадавшие скончались от травм, сообщал ФАН.