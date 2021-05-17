В Туле 18-летний злоумышленник сжег дотла два автомобиля

Тула, 17 мая. Ночного поджигателя машин задержали сотрудники полиции.

Два автомобиля, припаркованные на ночь во дворе многоквартирного дома по улице Марата, оказались сожженными дотла. Огонь уничтожил ВАЗ-2107 и «Ладу Приору». Видеозапись горения транспортных средств в тульском дворе взбудоражила пользователей соцсетей. Глядя на объятые пламенем транспортные средства, очевидцы выражали надежду, что злоумышленника обязательно найдут. Полицейские сделали это в кратчайшие сроки.

«При проведении оперативных мероприятий полицейским удалось выяснить личность подозреваемого и его местонахождение. 18-летний неработающий местный житель доставлен в подразделение органов внутренних дел для разбирательства», — рассказал ФАН заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев.

Теперь сотрудникам полиции предстоит выяснить мотив, которым руководствовался подозреваемый при осуществлении своей огнеопасной задумки.