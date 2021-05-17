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новостей
11:48
Шоу-бизнес
Дочь покойной Юлии Началовой поразила поклонников красотой на снимке с отцом
11:47
Армия
В США назвали основное преимущество ВДВ РФ над американским десантом
11:46
Происшествия
Расстрелявшего семью мужчину разыскивает спецназ Росгвардии Пензы
11:46
Спорт
Боец ММА Дариуш посвятил свою победу всем, по кому «ударила марксистская идеология»
11:46
Общество
Facebook могут оштрафовать еще на 28 миллионов рублей
11:45
Наука
Определены виды животных, которые могут смеяться
11:41
Происшествия
ФАН установил личность убившего троих у вокзала в Екатеринбурге
11:41
Спорт
Семин выразил недовольство работой Николича в «Локомотиве»
11:41
Происшествия
Полиция разыскивает семью, похитившую сумку с фотоаппаратом в Петербурге
11:41
Шоу-бизнес
Манижа объяснила популярность песни Russian Woman у европейских слушателей
11:40
Происшествия
СК просит суд продлить арест для Белозерцева и остальных фигурантов по его делу
11:39
Происшествия
Постройки на площади в две тыс. «квадратов» на Урале охвачены огнем
11:38
Политика
Министр юстиции Чехии не согласна с Милошем Земаном по вопросу Врбетице
11:35
Армия
Палестина готовит обращение в международный суд после ударов Израиля по объектам СМИ
11:33
Общество
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 17 мая
11:32
Политика
Испания прекратила расследование «вмешательства» в каталонский кризис
11:31
Происшествия
Девочка-подросток в Петербурге попала в больницу после ссоры с родителями
11:31
Происшествия
Брошенная сигарета могла стать причиной пожара в квартире на севере Петербурга
11:30
Весь мир
Социалисты празднуют успех на выборах в Учредительное собрание Чили
11:29
Происшествия
Истекающего кровью убийцу трех человек доставили в одну из больниц Екатеринбурга
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Российской валюте предсказали укрепление до 60 рублей за доллар

Экономика
Российской валюте предсказали укрепление до 60 рублей за доллар
Федеральное агентство новостей

Москва, 17 мая. Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич заявил о грядущем укреплении российской национальной валюты.

Эксперт рассказал о моделях, которые будут двигать финансовые рынки в ближайшем будущем. При анализе он вспомнил о периоде с 2003 по 2008 год, когда рубль укрепился к доллару на 25%. Сейчас тенденция может повториться, приводит его мнение «ФедералПресс». Во второй половине прошлого года Россия оказалась в той точке глобального цикла, которая предполагает годы ускоренного роста цен на сырье.

«Если брать за точку отсчета максимумы 2020 года, когда USDRUB забирался выше 80, то откат в рамках рассматриваемого нами цикла способен увести пару к 60 рублям в ближайшие годы», — сотметил Купцикевич.

Интересной аналитик посчитал ситуацию и с курсом рубля к евро. Как и почти 20 лет назад, эта пара может стабилизироваться в диапазоне 5-10%, уверен Купцикевич.

Другие финансовые эксперты ранее также оценили способность рубля укрепиться до 60 за один доллар. Стабилизация курса нацвалюты возможна «при соблюдении определенных условий», считают они.

доллар прогноз рубль курс рубля курс доллара
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Все новости / Экономика / Российской валюте предсказали укрепление до 60 рублей за доллар
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