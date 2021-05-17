Российской валюте предсказали укрепление до 60 рублей за доллар

Москва, 17 мая. Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич заявил о грядущем укреплении российской национальной валюты.

Эксперт рассказал о моделях, которые будут двигать финансовые рынки в ближайшем будущем. При анализе он вспомнил о периоде с 2003 по 2008 год, когда рубль укрепился к доллару на 25%. Сейчас тенденция может повториться, приводит его мнение «ФедералПресс». Во второй половине прошлого года Россия оказалась в той точке глобального цикла, которая предполагает годы ускоренного роста цен на сырье.

«Если брать за точку отсчета максимумы 2020 года, когда USDRUB забирался выше 80, то откат в рамках рассматриваемого нами цикла способен увести пару к 60 рублям в ближайшие годы», — сотметил Купцикевич.

Интересной аналитик посчитал ситуацию и с курсом рубля к евро. Как и почти 20 лет назад, эта пара может стабилизироваться в диапазоне 5-10%, уверен Купцикевич.

Другие финансовые эксперты ранее также оценили способность рубля укрепиться до 60 за один доллар. Стабилизация курса нацвалюты возможна «при соблюдении определенных условий», считают они.