Бывшая жена Малькова написала заявление на Анастасию Макееву из-за обвинений в клевете

Москва, 17 мая. Бывшая жена Романа Малькова Светлана подала заявление в прокуратуру на актрису Анастасию Макееву — новую возлюбленную бывшего мужа — из-за обвинений в клевете и преследования.

Малькова уже устала терпеть вранье бывшего мужа, который в Сети уверяет, что является примерным отцом и исправно платит алименты. Она предоставила доказательства, что бывший супруг — должник.

«Роман, кому же ты врешь? Это уже так смешно! Если бы он платил алименты, разве я стала бы подавать иск в суд? Хочешь позиционировать себя крутым «бизнесменом»? Просто не пиши лучше ничего! Да, и Анастасии скажи, чтобы меня прекратила преследовать и обвинять в клевете. Заявление отправлено в прокуратуру на нее», — написала Малькова на своей странице в Instagram.

Женщина, выслушав обвинения в свой адрес, считает брак с Мальковым не лучшим периодом в своей жизни. По ее мнению, бывший муж и его новая пассия заврались. Ей даже стало стыдно, что Мальков — отец ее троих детей.

Анастасия Макеева стала встречаться с Романом Мальковым, который был еще в тот момент женат. Недавно она перевезла сына своего жениха из Словении в Россию, и теперь они живут вместе.