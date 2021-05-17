Два человека погибли в результате стрельбы в американском Окленде

Вашингтон, 17 мая. Жертвами стрельбы в Калифорнии стали два человека. Правоохранительные органы ведут расследование случившегося.

Преступление было совершено в городе Окленд. Неизвестный открыл огонь из оружия, в результате чего погибли два человека.

Местная полиция подтвердила сообщение. Сотрудники правоохранительных органов организовали расследование инцидента. Подробных данных о подозреваемом пока нет. По какой причине началась стрельба, тоже неизвестно.

Стрелок в казанской школе убил девять человек, сообщал портал URA.RU. Нападавшему было 19 лет. Он расправился с детьми младше своего возраста. Юноша ранее учился в гимназии, на которую совершил нападение. Стрелка после задержания перевезли в Москву.