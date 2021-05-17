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17 мая 11:51
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новостей
11:48
Шоу-бизнес
Дочь покойной Юлии Началовой поразила поклонников красотой на снимке с отцом
11:47
Армия
В США назвали основное преимущество ВДВ РФ над американским десантом
11:46
Происшествия
Расстрелявшего семью мужчину разыскивает спецназ Росгвардии Пензы
11:46
Спорт
Боец ММА Дариуш посвятил свою победу всем, по кому «ударила марксистская идеология»
11:46
Общество
Facebook могут оштрафовать еще на 28 миллионов рублей
11:45
Наука
Определены виды животных, которые могут смеяться
11:41
Происшествия
ФАН установил личность убившего троих у вокзала в Екатеринбурге
11:41
Спорт
Семин выразил недовольство работой Николича в «Локомотиве»
11:41
Происшествия
Полиция разыскивает семью, похитившую сумку с фотоаппаратом в Петербурге
11:41
Шоу-бизнес
Манижа объяснила популярность песни Russian Woman у европейских слушателей
11:40
Происшествия
СК просит суд продлить арест для Белозерцева и остальных фигурантов по его делу
11:39
Происшествия
Постройки на площади в две тыс. «квадратов» на Урале охвачены огнем
11:38
Политика
Министр юстиции Чехии не согласна с Милошем Земаном по вопросу Врбетице
11:35
Армия
Палестина готовит обращение в международный суд после ударов Израиля по объектам СМИ
11:33
Общество
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 17 мая
11:32
Политика
Испания прекратила расследование «вмешательства» в каталонский кризис
11:31
Происшествия
Девочка-подросток в Петербурге попала в больницу после ссоры с родителями
11:31
Происшествия
Брошенная сигарета могла стать причиной пожара в квартире на севере Петербурга
11:30
Весь мир
Социалисты празднуют успех на выборах в Учредительное собрание Чили
11:29
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Два человека погибли в результате стрельбы в американском Окленде

Происшествия
Два человека погибли в результате стрельбы в американском Окленде
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Вашингтон, 17 мая. Жертвами стрельбы в Калифорнии стали два человека. Правоохранительные органы ведут расследование случившегося.

Преступление было совершено в городе Окленд. Неизвестный открыл огонь из оружия, в результате чего погибли два человека.

Местная полиция подтвердила сообщение. Сотрудники правоохранительных органов организовали расследование инцидента. Подробных данных о подозреваемом пока нет. По какой причине началась стрельба, тоже неизвестно.

Стрелок в казанской школе убил девять человек, сообщал портал URA.RU. Нападавшему было 19 лет. Он расправился с детьми младше своего возраста. Юноша ранее учился в гимназии, на которую совершил нападение. Стрелка после задержания перевезли в Москву.

сша стрельба гибель
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