Выпускникам гимназии №175 в Казани дадут дополнительное время на ЕГЭ и ОГЭ

Казань, 17 мая. Дополнительные полтора часа на сдачу ЕГЭ и ОГЭ предоставят учащимся 11-х и 9-х классов гимназии №175 в столице Татарстана.

Информацией об этом поделились в мэрии Казани в ходе аппаратного совещания. Решение было принято после получения результатов комиссии, заявил начальник управления образования города Ирек Ризванов.

В казанской гимназии №175 11 мая произошла стрельба. Ее устроил 19-летний Ильназ Галявиев. Пострадавшими считаются 25 человек, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов.