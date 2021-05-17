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17 мая 11:51
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:48
Шоу-бизнес
Дочь покойной Юлии Началовой поразила поклонников красотой на снимке с отцом
11:47
Армия
В США назвали основное преимущество ВДВ РФ над американским десантом
11:46
Происшествия
Расстрелявшего семью мужчину разыскивает спецназ Росгвардии Пензы
11:46
Спорт
Боец ММА Дариуш посвятил свою победу всем, по кому «ударила марксистская идеология»
11:46
Общество
Facebook могут оштрафовать еще на 28 миллионов рублей
11:45
Наука
Определены виды животных, которые могут смеяться
11:41
Происшествия
ФАН установил личность убившего троих у вокзала в Екатеринбурге
11:41
Спорт
Семин выразил недовольство работой Николича в «Локомотиве»
11:41
Происшествия
Полиция разыскивает семью, похитившую сумку с фотоаппаратом в Петербурге
11:41
Шоу-бизнес
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11:40
Происшествия
СК просит суд продлить арест для Белозерцева и остальных фигурантов по его делу
11:39
Происшествия
Постройки на площади в две тыс. «квадратов» на Урале охвачены огнем
11:38
Политика
Министр юстиции Чехии не согласна с Милошем Земаном по вопросу Врбетице
11:35
Армия
Палестина готовит обращение в международный суд после ударов Израиля по объектам СМИ
11:33
Общество
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 17 мая
11:32
Политика
Испания прекратила расследование «вмешательства» в каталонский кризис
11:31
Происшествия
Девочка-подросток в Петербурге попала в больницу после ссоры с родителями
11:31
Происшествия
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Весь мир
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Почему от Навального нет новостей уже более двух недель

Общество
Почему от Навального нет новостей уже более двух недель
ФБА «Экономика сегодня»  / 


Алексей Навальный начал постепенно выпадать из информационной повестки. Об этом свидетельствует отсутствие новостей о состоянии его здоровья после перенесенной голодовки и статуса заключенного покровской колонии. В комментарии журналисту ФАН доцент РАНхИГС, политолог Сергей Карнаухов объяснил, с чем может быть связано столь продолжительное «отсутствие» оппозиционера в инфополе.

В последний раз основатель ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) давал СМИ повод напомнить о себе 2 мая. На странице оппозиционера в Instagram был размещен пост от его лица, где он поздравил аудиторию с Пасхой и сообщил о прекращении голодовки.

Почему от Навального нет новостей уже более двух недель
 / Prt Scr

На текущий момент последними актуальными данными о состоянии Навального можно считать публикацию на странице его пресс-секретаря Киры Ярмыш в Twitter — 12 мая там сообщили, что оппозиционера посещали адвокаты и что он продолжает восстанавливаться после голодовки.

Почему от Навального нет новостей уже более двух недель
 / Prt Scr

Также стоит отметить, что Мосгорсуд назначил на 17 мая первое заседание по существу иска московской прокуратуры о признании структур Навального экстремистскими. Это дает основания полагать, что Навальный может осознанно не создавать инфоповодов о себе и своих проблемах — таким образом он избегает ассоциаций с потенциально экстремистскими НКО, организатором которых он является.

Впрочем, как считает Сергей Карнаухов, отсутствие Навального в повестке связано с объективным исчерпанием любой информации о его здоровье или плохих условиях содержания.

«Команде Навального просто нечего сказать. Повестка абсолютно исчерпана. Они с большим трудом сейчас находят поводы хоть что-то о нем высказать. Мы наглядно видим полное исчерпание повестки оппозиции», — считает политолог.

Соратники отбывающего наказание по делу «Ив Роше» оппозиционера не заинтересованы в обращении к его имени. Непродуманное использование фамилии Навальный для накачки протестных настроений может окончательно похоронить все проекты.

«Они ждут решения суда. Им нужно реально ощутить, какова будет правовая реальность. Что означает запрет этих организаций? К чему приведет принятие этих мер? Само судебное решение (в процессе о признании структур Навального экстремистскими. — Прим. ред.) является лишь основанием для их дальнейшей деятельности. Пока команда Навального спрогнозировать предстоящие ограничения не может. Поэтому они используют абсолютно военную тактику — наблюдают, ничего не делают и ждут, пока враг обозначит позиции», — заключил Карнаухов.

Ранее ФАН рассказывал, что сторонники Алексея Навального начали покидать Россию на фоне истории с отъездом в Грузию ключевых представителей ФБК.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

навальный
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