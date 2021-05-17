Почему от Навального нет новостей уже более двух недель



Алексей Навальный начал постепенно выпадать из информационной повестки. Об этом свидетельствует отсутствие новостей о состоянии его здоровья после перенесенной голодовки и статуса заключенного покровской колонии. В комментарии журналисту ФАН доцент РАНхИГС, политолог Сергей Карнаухов объяснил, с чем может быть связано столь продолжительное «отсутствие» оппозиционера в инфополе.



В последний раз основатель ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) давал СМИ повод напомнить о себе 2 мая. На странице оппозиционера в Instagram был размещен пост от его лица, где он поздравил аудиторию с Пасхой и сообщил о прекращении голодовки.

/ Prt Scr

На текущий момент последними актуальными данными о состоянии Навального можно считать публикацию на странице его пресс-секретаряв Twitter — 12 мая там сообщили, что оппозиционера посещали адвокаты и что он продолжает восстанавливаться после голодовки.

/ Prt Scr

«Команде Навального просто нечего сказать. Повестка абсолютно исчерпана. Они с большим трудом сейчас находят поводы хоть что-то о нем высказать. Мы наглядно видим полное исчерпание повестки оппозиции», — считает политолог.

Также стоит отметить, что Мосгорсуд назначил на 17 мая первое заседание по существу иска московской прокуратуры о признании структур Навального экстремистскими. Это дает основания полагать, что Навальный может осознанно не создавать инфоповодов о себе и своих проблемах — таким образом он избегает ассоциаций с потенциально экстремистскими НКО, организатором которых он является.Впрочем, как считает Сергей Карнаухов, отсутствие Навального в повестке связано с объективным исчерпанием любой информации о его здоровье или плохих условиях содержания.

Соратники отбывающего наказание по делу «Ив Роше» оппозиционера не заинтересованы в обращении к его имени. Непродуманное использование фамилии Навальный для накачки протестных настроений может окончательно похоронить все проекты.

«Они ждут решения суда. Им нужно реально ощутить, какова будет правовая реальность. Что означает запрет этих организаций? К чему приведет принятие этих мер? Само судебное решение (в процессе о признании структур Навального экстремистскими. — Прим. ред.) является лишь основанием для их дальнейшей деятельности. Пока команда Навального спрогнозировать предстоящие ограничения не может. Поэтому они используют абсолютно военную тактику — наблюдают, ничего не делают и ждут, пока враг обозначит позиции», — заключил Карнаухов.

Ранее ФАН рассказывал, что сторонники Алексея Навального начали покидать Россию на фоне истории с отъездом в Грузию ключевых представителей ФБК.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.