Пьяная ссора стала причиной убийства трех человек в сквере в Екатеринбурге

Екатеринбург, 17 мая. Компания мужчин распивала спиртное в одном из екатеринбургских скверов. Посиделка закончилась поножовщиной и массовым убийством.

По данным источника ФАН в правоохранительных органах между мужчинами произошла ссора, а затем началась драка. Очевидцы отмечали, что один из участников застолья достал нож и нанес удары своим приятелям. Пострадавшие скончались от травм.

Предполагаемый убийца задержан. На месте работают сотрудники полиции и Следственного комитета. Личности мужчин пока не установлены. Граждане являются бездомными, сообщал ФАН.