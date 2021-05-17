Рэпер Тимати приобрел годовалому сыну Lamborghini за 20 миллионов рублей

Москва, 17 мая. Известный рэпер Тимати купил роскошный подарок своему годовалому сыну Ратмиру. Основатель лейбла Black Star купил спорткар Lamborghini Aventador SVJ.

Дорогостоящим приобретением Тимати похвастался на своей странице в Instagram. Музыкант опубликовал видео и показал, как они вместе с сыном посетили салон Lamborghini. Рэпер купил ребенку игрушечную версию спорткара, а также настоящий автомобиль, цена которого, по данным СМИ, стартует от 20 миллионов рублей в зависимости от комплектации.

«Одну на лето, вторую — на вырост», — подписал кадры Тимати.

Подписчики музыканта пришли в восторг от такой шикарной покупки. Многие поклонники рэпера даже позавидовали его маленькому сыну.

«Хочу быть Ратиком!»; «А можно мне на вырост тоже?»; «Ох, чувствую растет настоящий разбиватель женских сердец! Смотрится как босс за рулем», — написали комментаторы.

Сына Тимати родила бывшая возлюбленная основателя лейбла Black Star, модель Анастасия Решетова. После расставания с ней рэпер принял участие в шоу «Холостяк». В прошлом выпуске передачи он выгнал из проекта сразу двух участниц.