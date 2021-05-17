Рэпер Тимати приобрел годовалому сыну Lamborghini за 20 миллионов рублей

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
17 мая 11:50
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:48
Шоу-бизнес
Дочь покойной Юлии Началовой поразила поклонников красотой на снимке с отцом
11:47
Армия
В США назвали основное преимущество ВДВ РФ над американским десантом
11:46
Происшествия
Расстрелявшего семью мужчину разыскивает спецназ Росгвардии Пензы
11:46
Спорт
Боец ММА Дариуш посвятил свою победу всем, по кому «ударила марксистская идеология»
11:46
Общество
Facebook могут оштрафовать еще на 28 миллионов рублей
11:45
Наука
Определены виды животных, которые могут смеяться
11:41
Происшествия
ФАН установил личность убившего троих у вокзала в Екатеринбурге
11:41
Спорт
Семин выразил недовольство работой Николича в «Локомотиве»
11:41
Происшествия
Полиция разыскивает семью, похитившую сумку с фотоаппаратом в Петербурге
11:41
Шоу-бизнес
Манижа объяснила популярность песни Russian Woman у европейских слушателей
11:40
Происшествия
СК просит суд продлить арест для Белозерцева и остальных фигурантов по его делу
11:39
Происшествия
Постройки на площади в две тыс. «квадратов» на Урале охвачены огнем
11:38
Политика
Министр юстиции Чехии не согласна с Милошем Земаном по вопросу Врбетице
11:35
Армия
Палестина готовит обращение в международный суд после ударов Израиля по объектам СМИ
11:33
Общество
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 17 мая
11:32
Политика
Испания прекратила расследование «вмешательства» в каталонский кризис
11:31
Происшествия
Девочка-подросток в Петербурге попала в больницу после ссоры с родителями
11:31
Происшествия
Брошенная сигарета могла стать причиной пожара в квартире на севере Петербурга
11:30
Весь мир
Социалисты празднуют успех на выборах в Учредительное собрание Чили
11:29
Происшествия
Истекающего кровью убийцу трех человек доставили в одну из больниц Екатеринбурга
Все новости
17 мая 11:50
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:48
Шоу-бизнес
Дочь покойной Юлии Началовой поразила поклонников красотой на снимке с отцом
11:47
Армия
В США назвали основное преимущество ВДВ РФ над американским десантом
11:46
Происшествия
Расстрелявшего семью мужчину разыскивает спецназ Росгвардии Пензы
11:46
Спорт
Боец ММА Дариуш посвятил свою победу всем, по кому «ударила марксистская идеология»
11:46
Общество
Facebook могут оштрафовать еще на 28 миллионов рублей
11:45
Наука
Определены виды животных, которые могут смеяться
11:41
Происшествия
ФАН установил личность убившего троих у вокзала в Екатеринбурге
11:41
Спорт
Семин выразил недовольство работой Николича в «Локомотиве»
11:41
Происшествия
Полиция разыскивает семью, похитившую сумку с фотоаппаратом в Петербурге
11:41
Шоу-бизнес
Манижа объяснила популярность песни Russian Woman у европейских слушателей
11:40
Происшествия
СК просит суд продлить арест для Белозерцева и остальных фигурантов по его делу
11:39
Происшествия
Постройки на площади в две тыс. «квадратов» на Урале охвачены огнем
11:38
Политика
Министр юстиции Чехии не согласна с Милошем Земаном по вопросу Врбетице
11:35
Армия
Палестина готовит обращение в международный суд после ударов Израиля по объектам СМИ
11:33
Общество
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 17 мая
11:32
Политика
Испания прекратила расследование «вмешательства» в каталонский кризис
11:31
Происшествия
Девочка-подросток в Петербурге попала в больницу после ссоры с родителями
11:31
Происшествия
Брошенная сигарета могла стать причиной пожара в квартире на севере Петербурга
11:30
Весь мир
Социалисты празднуют успех на выборах в Учредительное собрание Чили
11:29
Происшествия
Истекающего кровью убийцу трех человек доставили в одну из больниц Екатеринбурга
Все новости

Рэпер Тимати приобрел годовалому сыну Lamborghini за 20 миллионов рублей

Шоу-бизнес
Рэпер Тимати приобрел годовалому сыну Lamborghini за 20 миллионов рублей
instagram.com  /  @timatiofficial

Москва, 17 мая. Известный рэпер Тимати купил роскошный подарок своему годовалому сыну Ратмиру. Основатель лейбла Black Star купил спорткар Lamborghini Aventador SVJ.

Дорогостоящим приобретением Тимати похвастался на своей странице в Instagram. Музыкант опубликовал видео и показал, как они вместе с сыном посетили салон Lamborghini. Рэпер купил ребенку игрушечную версию спорткара, а также настоящий автомобиль, цена которого, по данным СМИ, стартует от 20 миллионов рублей в зависимости от комплектации.

«Одну на лето, вторую — на вырост», — подписал кадры Тимати.

Подписчики музыканта пришли в восторг от такой шикарной покупки. Многие поклонники рэпера даже позавидовали его маленькому сыну.

«Хочу быть Ратиком!»;

«А можно мне на вырост тоже?»;

«Ох, чувствую растет настоящий разбиватель женских сердец! Смотрится как босс за рулем», — написали комментаторы.

Сына Тимати родила бывшая возлюбленная основателя лейбла Black Star, модель Анастасия Решетова. После расставания с ней рэпер принял участие в шоу «Холостяк». В прошлом выпуске передачи он выгнал из проекта сразу двух участниц.

lamborghini тимати рэпер
Комментировать
Самое популярное
Неожиданный ответ Путина на давление США удивил китайские СМИ
Армия 106913 14 мая 2021
Неожиданный ответ Путина на давление США удивил китайские СМИ
Baijiahao: провокации Японии у российских границ вынудили Москву дать отпор Токио
Армия 28192 15 мая 2021
Baijiahao: провокации Японии у российских границ вынудили Москву дать отпор Токио
Звезду фильма «Москва слезам не верит» Раису Рязанову похоронят рядом с сыном
Шоу-бизнес 27369 15 мая 2021
Звезду фильма «Москва слезам не верит» Раису Рязанову похоронят рядом с сыном
Марина Зудина не хотела появляться в шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным
Шоу-бизнес 24203 15 мая 2021
Марина Зудина не хотела появляться в шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным
Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран
Политика 18115 15 мая 2021
Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран
Все новости / Шоу-бизнес / Рэпер Тимати приобрел годовалому сыну Lamborghini за 20 миллионов рублей
Рейтинг@Mail.ru