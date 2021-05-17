Манижа объяснила, откуда берется расовая дискриминация

Москва, 17 мая. Популярная певица Манижа, которая столкнулась с критикой в свой адрес после победы на национальном отборе Евровидения, рассказала, откуда берется расовая дискриминация.

По ее словам, в каждой стране есть расовая дискриминация. Артистка связывает хейт с незнанием культурных особенностей.

«Думаю, мой случай все же выявил проблему. Потому что многие из людей, которые хейтят меня, просто не знают, о чем говорят, и незнакомы с культурой других стран и своей тоже. Это не искренняя ненависть», — сказала знаменитая певица в разговоре kp.ru.

Она обратила внимание, что представители другой национальности стали больше говорить о себе. Это, на ее взгляд, позволило избавиться от страха, вызывающего агрессивное поведение.

Манижа представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», который пройдет в Роттердаме. После того как девушку отобрали на конкурс, в ее адрес стали высказывать негативные комментарии. Некоторые пользователи Сети ругали звезду за песню «Русская женщина».