Регина Тодоренко: Цинизм — неплохое качество, и это совсем не порок

Известная украинская и российская телеведущая, певица Регина Тодоренко заявила, что считает цинизм неплохим качеством, и это совсем не порок, стало известно ФАН.

На телеканале «Пятница!» вышел очередной выпуск «ДНК-шоу». В гости к Лолите Милявской пришла уроженка Одессы, которой менее чем через месяц исполнится 31 год. Во время программы выяснилось, что у Тодоренко есть ген избегания ошибок в отношениях.

— Регина, тебе достался не самый простой муж (певец Влад Топалов. — Прим. ФАН), не самый простой человек. Вы — люди искусства, творческие…

— Он уже давно не занимается творчеством в том объеме, в котором занимался.

— Но это же невозможно прекратить!

— Это круто, это то, почему мы сошлись, вросли друг в друга. Это энергия, тебя магнитом тянет.

— Надо все время быть мудрой.

— Ну, почему надо? Почему не «я хочу»? Я не хочу быть удобной, я хочу быть такой, какая я есть. Я хочу, чтобы наши отношения были на слове «хочу», а не на слове «надо». Да, где-то мы притираемся друг к другу, но это же по обоюдному согласию.

— Я думаю, это изначально помогла генетика. У тебя есть ген избегания ошибок. Такой человек, как ты, не повторяет ошибки во взаимоотношениях. Мне бы твои мозги, как бы сократился мой путь по загсам! Но я тоже ищу всегда положительное. Во-первых, осталась жива.

— Зато было весело же! Перед мужем как перед богом. С мужем первостепенно для меня было важно дружить.

— Ты меня многому учишь, хоть и моложе.

— Да ладно, это как эмоциональная покупка в магазине. Ты либо делаешь, либо нет…

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Наряду с этим генетический тест показал, что у Тодоренко есть еще и ген цинизма.

— Регина, перейдем к твоим порокам. Однажды ты сказала то, что думала. И получила за это. Хочу сказать, что ты склонна — и генетики относят это к категории пороков, причем на 75 процентов больше, чем другие люди, — к цинизму.

— Это неплохое качество! Разве это порок?

— Цинизм — это поведение, отрицающее сострадание, жалость, сочувствие, обусловленное собственными эгоистическими целями.

— Если во мне это есть, я все равно превращу это в положительную сторону.

— Да здравствует здоровый генетический цинизм!

Ранее стало известно, что Регина Тодоренко решила избавиться от жировых клеток на бедрах и ягодицах после выписки Влада Топалова из медицинского учреждения.