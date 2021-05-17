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17 мая 11:50
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новостей
11:48
Шоу-бизнес
Дочь покойной Юлии Началовой поразила поклонников красотой на снимке с отцом
11:47
Армия
В США назвали основное преимущество ВДВ РФ над американским десантом
11:46
Происшествия
Расстрелявшего семью мужчину разыскивает спецназ Росгвардии Пензы
11:46
Спорт
Боец ММА Дариуш посвятил свою победу всем, по кому «ударила марксистская идеология»
11:46
Общество
Facebook могут оштрафовать еще на 28 миллионов рублей
11:45
Наука
Определены виды животных, которые могут смеяться
11:41
Происшествия
ФАН установил личность убившего троих у вокзала в Екатеринбурге
11:41
Спорт
Семин выразил недовольство работой Николича в «Локомотиве»
11:41
Происшествия
Полиция разыскивает семью, похитившую сумку с фотоаппаратом в Петербурге
11:41
Шоу-бизнес
Манижа объяснила популярность песни Russian Woman у европейских слушателей
11:40
Происшествия
СК просит суд продлить арест для Белозерцева и остальных фигурантов по его делу
11:39
Происшествия
Постройки на площади в две тыс. «квадратов» на Урале охвачены огнем
11:38
Политика
Министр юстиции Чехии не согласна с Милошем Земаном по вопросу Врбетице
11:35
Армия
Палестина готовит обращение в международный суд после ударов Израиля по объектам СМИ
11:33
Общество
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 17 мая
11:32
Политика
Испания прекратила расследование «вмешательства» в каталонский кризис
11:31
Происшествия
Девочка-подросток в Петербурге попала в больницу после ссоры с родителями
11:31
Происшествия
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Весь мир
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Регина Тодоренко: Цинизм — неплохое качество, и это совсем не порок

  /   Обновлено: 17 мая 2021 11:07
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко: Цинизм — неплохое качество, и это совсем не порок
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Известная украинская и российская телеведущая, певица Регина Тодоренко заявила, что считает цинизм неплохим качеством, и это совсем не порок, стало известно ФАН.

На телеканале «Пятница!» вышел очередной выпуск «ДНК-шоу». В гости к Лолите Милявской пришла уроженка Одессы, которой менее чем через месяц исполнится 31 год. Во время программы выяснилось, что у Тодоренко есть ген избегания ошибок в отношениях.

— Регина, тебе достался не самый простой муж (певец Влад Топалов. — Прим. ФАН), не самый простой человек. Вы — люди искусства, творческие…

— Он уже давно не занимается творчеством в том объеме, в котором занимался.

— Но это же невозможно прекратить!

— Это круто, это то, почему мы сошлись, вросли друг в друга. Это энергия, тебя магнитом тянет.

— Надо все время быть мудрой.

— Ну, почему надо? Почему не «я хочу»? Я не хочу быть удобной, я хочу быть такой, какая я есть. Я хочу, чтобы наши отношения были на слове «хочу», а не на слове «надо». Да, где-то мы притираемся друг к другу, но это же по обоюдному согласию.

— Я думаю, это изначально помогла генетика. У тебя есть ген избегания ошибок. Такой человек, как ты, не повторяет ошибки во взаимоотношениях. Мне бы твои мозги, как бы сократился мой путь по загсам! Но я тоже ищу всегда положительное. Во-первых, осталась жива.

— Зато было весело же! Перед мужем как перед богом. С мужем первостепенно для меня было важно дружить.

— Ты меня многому учишь, хоть и моложе.

— Да ладно, это как эмоциональная покупка в магазине. Ты либо делаешь, либо нет…

Регина Тодоренко: Цинизм — неплохое качество, и это совсем не порок
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Наряду с этим генетический тест показал, что у Тодоренко есть еще и ген цинизма.

— Регина, перейдем к твоим порокам. Однажды ты сказала то, что думала. И получила за это. Хочу сказать, что ты склонна — и генетики относят это к категории пороков, причем на 75 процентов больше, чем другие люди, — к цинизму.

— Это неплохое качество! Разве это порок?

— Цинизм — это поведение, отрицающее сострадание, жалость, сочувствие, обусловленное собственными эгоистическими целями.

— Если во мне это есть, я все равно превращу это в положительную сторону.

— Да здравствует здоровый генетический цинизм!

Ранее стало известно, что Регина Тодоренко решила избавиться от жировых клеток на бедрах и ягодицах после выписки Влада Топалова из медицинского учреждения.

лолита милявская регина тодоренко днк-шоу
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Все новости / Шоу-бизнес / Регина Тодоренко: Цинизм — неплохое качество, и это совсем не порок
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