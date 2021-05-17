Военные помогли задержать убийцу трех человек в сквере Екатеринбурга

Екатеринбург, 17 мая. Вооруженного мужчину, зарезавшего собутыльников в городском сквере, удалось обезвредить при помощи военных.

Патрульные военнослужащие из Центрального военного округа приняли участие в задержании пьяного гражданина, который совершил нападение на собутыльников, сообщает источник ФАН. Злоумышленник попытался атаковать сотрудников полиции, против него было применено табельное оружие.

Жертвами подозреваемого стали три собутыльника без определенного места жительства. В настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства инцидента, писал ФАН.