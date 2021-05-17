Россия заканчивает испытания гиперзвуковых ракет «Циркон»

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17 мая 11:50
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:48
Шоу-бизнес
Дочь покойной Юлии Началовой поразила поклонников красотой на снимке с отцом
11:47
Армия
В США назвали основное преимущество ВДВ РФ над американским десантом
11:46
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Расстрелявшего семью мужчину разыскивает спецназ Росгвардии Пензы
11:46
Спорт
Боец ММА Дариуш посвятил свою победу всем, по кому «ударила марксистская идеология»
11:46
Общество
Facebook могут оштрафовать еще на 28 миллионов рублей
11:45
Наука
Определены виды животных, которые могут смеяться
11:41
Происшествия
ФАН установил личность убившего троих у вокзала в Екатеринбурге
11:41
Спорт
Семин выразил недовольство работой Николича в «Локомотиве»
11:41
Происшествия
Полиция разыскивает семью, похитившую сумку с фотоаппаратом в Петербурге
11:41
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Манижа объяснила популярность песни Russian Woman у европейских слушателей
11:40
Происшествия
СК просит суд продлить арест для Белозерцева и остальных фигурантов по его делу
11:39
Происшествия
Постройки на площади в две тыс. «квадратов» на Урале охвачены огнем
11:38
Политика
Министр юстиции Чехии не согласна с Милошем Земаном по вопросу Врбетице
11:35
Армия
Палестина готовит обращение в международный суд после ударов Израиля по объектам СМИ
11:33
Общество
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 17 мая
11:32
Политика
Испания прекратила расследование «вмешательства» в каталонский кризис
11:31
Происшествия
Девочка-подросток в Петербурге попала в больницу после ссоры с родителями
11:31
Происшествия
Брошенная сигарета могла стать причиной пожара в квартире на севере Петербурга
11:30
Весь мир
Социалисты празднуют успех на выборах в Учредительное собрание Чили
11:29
Происшествия
Истекающего кровью убийцу трех человек доставили в одну из больниц Екатеринбурга
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Россия заканчивает испытания гиперзвуковых ракет «Циркон»

  /   Обновлено: 17 мая 2021 11:34
Армия
Россия заканчивает испытания гиперзвуковых ракет «Циркон»
Федеральное агентство новостей

Москва, 17 мая. Программа испытаний новейших российских ракет «Циркон» с гиперзвуковой скоростью полета близка к завершению, они будут приняты на вооружение различными кораблями ВМФ РФ.

Такое заявление сделал член коллегии российской Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ Владимир Поспелов, его цитирует РИА Новости.

«Испытания проходят в плановом режиме и находятся на завершающей стадии», — отметил Поспелов.

Он подчеркнул, что серийное производство «Цирконов» будет унифицированным, как и пусковые установки, что позволит оснастить этими новейшими ракетами надводные корабли и субмарины ВМФ РФ различных типов.

Ранее сообщалось, что фрегат «Адмирал Горшков» примет участие в финальных испытаниях ракет «Циркон».

вмф испытания циркон
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