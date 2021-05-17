Россия заканчивает испытания гиперзвуковых ракет «Циркон»

Москва, 17 мая. Программа испытаний новейших российских ракет «Циркон» с гиперзвуковой скоростью полета близка к завершению, они будут приняты на вооружение различными кораблями ВМФ РФ.

Такое заявление сделал член коллегии российской Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ Владимир Поспелов, его цитирует РИА Новости.

«Испытания проходят в плановом режиме и находятся на завершающей стадии», — отметил Поспелов.

Он подчеркнул, что серийное производство «Цирконов» будет унифицированным, как и пусковые установки, что позволит оснастить этими новейшими ракетами надводные корабли и субмарины ВМФ РФ различных типов.

Ранее сообщалось, что фрегат «Адмирал Горшков» примет участие в финальных испытаниях ракет «Циркон».