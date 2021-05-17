Сын Галкина и Пугачевой кардинально сменил имидж

Москва, 17 мая. Популярный юморист Максим Галкин поделился очередным видеороликом с участием сына Гарри. В нем шоумен продемонстрировал новую прическу наследника.

Шоумен показал сперва свою прическу, которая весьма привычна для поклонников артиста. Затем он сместил камеру на ребенка, который, на удивление фанатов, предстал в новом образе: Гарри кардинально сменил имидж.

«Демонстрация причесок! Мою вы знаете. А сейчас — прическа от Гарри Максимовича!» — сказал комик. «Сюрприз!» — говорит с улыбкой на устах Гарри, а затем начинает смеяться вместе со знаменитым отцом.

Видимо, ребенку понравился новый образ. Теперь у Гарри короткая стрижка «под горшок». Раньше у сына Аллы Пугачевой и Максима Галкина были длинные волосы, пишет Пятый канал.

Максим Галкин активно публикует на своей странице в Instagram кадры из личной жизни. Он показывает фотографии и видео своих наследников Гарри и Лизы, которые в прошлом году пошли в первый класс. Дети знаменитых артистов развиваются во всех направлениях: изучают иностранные языки, занимаются творчеством и помогают родителям в быту.