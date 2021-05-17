Глава Азербайджана рассказал о переговорах с Арменией по уточнению границ

Баку, 17 мая. Ситуация на границе Азербайджана и Армении остается стабильной. Такое заявление сделал азербайджанский лидер Ильхам Алиев.

Как сообщает пресс-служба президента республики, Алиев обсудил обстановку на армяно-азербайджанской границе с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«Президент Азербайджана отметил, что в настоящее время идет процесс уточнения границы, и армянская сторона демонстрирует неадекватную реакцию на этот процесс», — указывается в заявлении пресс-службы.

В Баку указали, что обращение Еревана в Организацию Договора о коллективной безопасности призвано интернационализировать процесс переговоров и подобный шаг не имеет никаких оснований.

Ранее в минобороны Армении отмечали, что азербайджанские войска остаются на армянской территории, однако ситуация на границе стабильна.