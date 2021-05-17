Депутат Онищенко заявил об отсутствии в РФ угрозы распространения «черной плесени»

Москва, 17 мая. Россиянам не грозит распространение «черной плесени». Таким мнением поделился депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Черная плесень» является грибковой болезнью, которая сейчас распространяется среди индийских пациентов с коронавирусом. Депутат напомнил, что в Индии людям зачастую приходится спать на земле. Онищенко подчеркнул, что мукоромикоз — это плесневые грибы, которые не летают по воздуху и никак не передаются.

Опасная эпидемиологическая обстановка в Индии спровоцировала вспышку «черной плесени». Инфекция в первую очередь поражает нос и легкие. Споры грибка встречаются в почве, гниющих продуктах и помещениях с высокой влажностью. Зачастую мукоромикоз выявляют у пациентов с COVID-19.