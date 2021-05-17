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17 мая 11:50
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:48
Шоу-бизнес
Дочь покойной Юлии Началовой поразила поклонников красотой на снимке с отцом
11:47
Армия
В США назвали основное преимущество ВДВ РФ над американским десантом
11:46
Происшествия
Расстрелявшего семью мужчину разыскивает спецназ Росгвардии Пензы
11:46
Спорт
Боец ММА Дариуш посвятил свою победу всем, по кому «ударила марксистская идеология»
11:46
Общество
Facebook могут оштрафовать еще на 28 миллионов рублей
11:45
Наука
Определены виды животных, которые могут смеяться
11:41
Происшествия
ФАН установил личность убившего троих у вокзала в Екатеринбурге
11:41
Спорт
Семин выразил недовольство работой Николича в «Локомотиве»
11:41
Происшествия
Полиция разыскивает семью, похитившую сумку с фотоаппаратом в Петербурге
11:41
Шоу-бизнес
Манижа объяснила популярность песни Russian Woman у европейских слушателей
11:40
Происшествия
СК просит суд продлить арест для Белозерцева и остальных фигурантов по его делу
11:39
Происшествия
Постройки на площади в две тыс. «квадратов» на Урале охвачены огнем
11:38
Политика
Министр юстиции Чехии не согласна с Милошем Земаном по вопросу Врбетице
11:35
Армия
Палестина готовит обращение в международный суд после ударов Израиля по объектам СМИ
11:33
Общество
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 17 мая
11:32
Политика
Испания прекратила расследование «вмешательства» в каталонский кризис
11:31
Происшествия
Девочка-подросток в Петербурге попала в больницу после ссоры с родителями
11:31
Происшествия
Брошенная сигарета могла стать причиной пожара в квартире на севере Петербурга
11:30
Весь мир
Социалисты празднуют успех на выборах в Учредительное собрание Чили
11:29
Происшествия
Истекающего кровью убийцу трех человек доставили в одну из больниц Екатеринбурга
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Татьяна Тарасова назвала причину размолвки с Натальей Бестемьяновой

Спорт
Татьяна Тарасова назвала причину размолвки с Натальей Бестемьяновой
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 17 мая. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова объяснила, почему долгое время не поддерживала отношения со своей воспитанницей, фигуристкой Натальей Бестемьяновой.

Бестемьянова выступала в паре с Андреем Букиным в спортивных танцах на льду. Тарасова очень любила эту пару и видела, что спортсмены должны прийти к победе.

«Я их брала работать не для того, чтобы они были чемпионами двора. Чтобы ты ни делал, ты думаешь, чтобы попасть на Олимпиаду», — отметила тренер в эфире шоу «Судьба человека» на канале «Россия-1».

Тарасова создала ледовый театр вместе со своими коллегами Юрием Овчинниковым и Игорем Бобриным. По словам именитой наставницы, шоу собирало целые стадионы как на родине, так и в США, однако затем вмешались романтические отношения.

Наталья Бестемьянова

Бобрин был женат на сестре Овчинникова, но ушел от супруги к Бестемьяновой. Из-за этого создававшие ледовый театр коллеги Тарасовой перестали общаться друг с другом. Заслуженный тренер осталась в этой ситуации на стороне Овчинникова. Кроме того, она долго не общалась с Бестемьяновой.

«Размолвка была серьезная. Театр мы потеряли. Я никогда на самом деле с ними серьезно не ссорилась», — поделилась Тарасова.

С годами наставница наладила отношения с Бестемьяновой. Тарасова привела ученицу ее партнера по танцам на льду к победе на Олимпиаде в 1988 году.

Восемь лет назад Татьяне Тарасовой сделали операцию на позвоночнике в Германии. Тренер ранее рассказала, как чувствует себя после столь серьезного хирургического вмешательства.

тарасова фигурное катание бестемьянова
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Все новости / Спорт / Татьяна Тарасова назвала причину размолвки с Натальей Бестемьяновой
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