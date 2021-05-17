Татьяна Тарасова назвала причину размолвки с Натальей Бестемьяновой

Москва, 17 мая. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова объяснила, почему долгое время не поддерживала отношения со своей воспитанницей, фигуристкой Натальей Бестемьяновой.

Бестемьянова выступала в паре с Андреем Букиным в спортивных танцах на льду. Тарасова очень любила эту пару и видела, что спортсмены должны прийти к победе.

«Я их брала работать не для того, чтобы они были чемпионами двора. Чтобы ты ни делал, ты думаешь, чтобы попасть на Олимпиаду», — отметила тренер в эфире шоу «Судьба человека» на канале «Россия-1».

Тарасова создала ледовый театр вместе со своими коллегами Юрием Овчинниковым и Игорем Бобриным. По словам именитой наставницы, шоу собирало целые стадионы как на родине, так и в США, однако затем вмешались романтические отношения.

Бобрин был женат на сестре Овчинникова, но ушел от супруги к Бестемьяновой. Из-за этого создававшие ледовый театр коллеги Тарасовой перестали общаться друг с другом. Заслуженный тренер осталась в этой ситуации на стороне Овчинникова. Кроме того, она долго не общалась с Бестемьяновой.

«Размолвка была серьезная. Театр мы потеряли. Я никогда на самом деле с ними серьезно не ссорилась», — поделилась Тарасова.

С годами наставница наладила отношения с Бестемьяновой. Тарасова привела ученицу ее партнера по танцам на льду к победе на Олимпиаде в 1988 году.

Восемь лет назад Татьяне Тарасовой сделали операцию на позвоночнике в Германии. Тренер ранее рассказала, как чувствует себя после столь серьезного хирургического вмешательства.