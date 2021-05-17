Экономист оценил идею расширить использование маткапитала

Расширение легитимных возможностей по использованию материнского капитала свидетельствует и об усилении вектора социального развития общества. Об этом в комментарии ФАН рассказал экономист, эксперт в области внешних связей и корпоративных коммуникаций Андрей Лобода.
Расширение маткапитала
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова обратилась к президенту с вопросом о расширении применения материнского капитала. Она предложила разрешить оплачивать им частные образовательные услуги, оказываемые ИП, и дать возможность тратить его на строительство жилья сразу после рождения ребенка. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на источники.
Социальный вектор
Как отметил Андрей Лобода, дальнейшее расширение легитимных возможностей по использованию материнского капитала свидетельствует и об усилении вектора социального развития общества, и повышении ликвидности самого инструмента. Материнский капитал уже стал своеобразной палочкой-выручалочкой для десятков миллионов семей России, а это порядка 30-40 млн человек. Приоритетная задача государства сегодня состоит в поддержке института семьи и повышении уровня и качества жизни населения.
«Можно сколько угодно размышлять, насколько полезен материнский капитал для покупки жилья и ипотечного кредитования. Нужно понимать, что сам сертификат материнского капитала становится ликвидным финансовым инструментом и может приносить доход выше официальной или неофициальной инфляции. Для этого нужна проработанная регуляторная среда и первоклассные российские компании в области доверительного управления. В этой связи будет очень интересно узнать свежее мнение наших профильных органов власти, поскольку в российском правительстве уже в феврале текущего года начали обсуждать тему привязки маткапитала к различным рублевым финансовым инструментам», — пояснил Андрей Лобода.
По его словам, в России уже порядка 30 лет не так успешно борются с демографическим кризисом. Молодые семьи зачастую становятся заложниками жадных банков, беря на себя груз ответственности ипотечного кредита. Дорогая недвижимость в крупных российских городах и серьезные ограничения финансовых возможностей у соотечественников в возрасте от 20 до 35 лет серьезно сказываются на планировании семьи.
«Порядка 50% таких семей, по моим наблюдениям, не могут позволить себе второго и тем более третьего ребенка. Выход есть, он гениально прост. Предложение моей землячки Татьяны Голиковой об использовании материнского капитала на самостоятельное строительство или реконструкцию личных домов важно детально и оперативно изучить, дать ему зеленый свет. Только в частных домах, построенных на участках земли от десяти соток и выше, будут жить многодетные семьи. Рождаемость у семей, проживающих в частных домах, будет как минимум в 2-3 раза выше, чем в крупных городах. Прошло уже порядка десяти лет с тех пор, как Москва почти вдвое расширила свою территорию за пределам МКАД. Однако территории так и застраиваются «человейниками». А вот здесь как раз нужно дать очень хороший пример всей стране — перейти к строительству частных домов», — добавил Андрей Лобода.
По его словам, в наш цифровой век образование также никогда не будет лишним. У большинства молодых мам есть дипломы, они по-прежнему имеют карьерные амбиции, да и новая информация появляется очень быстро — с цикличностью в 2-4 года. Это значит, прохождение специальных курсов обучения для молодых родителей будет очень кстати. Обучение и новые знания значительно повысят их человеческий капитал и конкурентоспособность на жестком рынке труда.