Экономист оценил идею расширить использование маткапитала

Расширение легитимных возможностей по использованию материнского капитала свидетельствует и об усилении вектора социального развития общества. Об этом в комментарии ФАН рассказал экономист, эксперт в области внешних связей и корпоративных коммуникаций Андрей Лобода.

Расширение маткапитала

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова обратилась к президенту с вопросом о расширении применения материнского капитала. Она предложила разрешить оплачивать им частные образовательные услуги, оказываемые ИП, и дать возможность тратить его на строительство жилья сразу после рождения ребенка. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на источники.

Федеральное агентство новостей / Наталья Макеева

Социальный вектор

Как отметил Андрей Лобода, дальнейшее расширение легитимных возможностей по использованию материнского капитала свидетельствует и об усилении вектора социального развития общества, и повышении ликвидности самого инструмента. Материнский капитал уже стал своеобразной палочкой-выручалочкой для десятков миллионов семей России, а это порядка 30-40 млн человек. Приоритетная задача государства сегодня состоит в поддержке института семьи и повышении уровня и качества жизни населения.

«Можно сколько угодно размышлять, насколько полезен материнский капитал для покупки жилья и ипотечного кредитования. Нужно понимать, что сам сертификат материнского капитала становится ликвидным финансовым инструментом и может приносить доход выше официальной или неофициальной инфляции. Для этого нужна проработанная регуляторная среда и первоклассные российские компании в области доверительного управления. В этой связи будет очень интересно узнать свежее мнение наших профильных органов власти, поскольку в российском правительстве уже в феврале текущего года начали обсуждать тему привязки маткапитала к различным рублевым финансовым инструментам», — пояснил Андрей Лобода.

По его словам, в России уже порядка 30 лет не так успешно борются с демографическим кризисом. Молодые семьи зачастую становятся заложниками жадных банков, беря на себя груз ответственности ипотечного кредита. Дорогая недвижимость в крупных российских городах и серьезные ограничения финансовых возможностей у соотечественников в возрасте от 20 до 35 лет серьезно сказываются на планировании семьи.

pixabay.com / Luidmila Kotс

«Порядка 50% таких семей, по моим наблюдениям, не могут позволить себе второго и тем более третьего ребенка. Выход есть, он гениально прост. Предложение моей землячки Татьяны Голиковой об использовании материнского капитала на самостоятельное строительство или реконструкцию личных домов важно детально и оперативно изучить, дать ему зеленый свет. Только в частных домах, построенных на участках земли от десяти соток и выше, будут жить многодетные семьи. Рождаемость у семей, проживающих в частных домах, будет как минимум в 2-3 раза выше, чем в крупных городах. Прошло уже порядка десяти лет с тех пор, как Москва почти вдвое расширила свою территорию за пределам МКАД. Однако территории так и застраиваются «человейниками». А вот здесь как раз нужно дать очень хороший пример всей стране — перейти к строительству частных домов», — добавил Андрей Лобода.

По его словам, в наш цифровой век образование также никогда не будет лишним. У большинства молодых мам есть дипломы, они по-прежнему имеют карьерные амбиции, да и новая информация появляется очень быстро — с цикличностью в 2-4 года. Это значит, прохождение специальных курсов обучения для молодых родителей будет очень кстати. Обучение и новые знания значительно повысят их человеческий капитал и конкурентоспособность на жестком рынке труда.