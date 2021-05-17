Эфир: Сады и парки в российских городах как символ нового урбанизма

В понедельник, 17 мая, в 14:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит брифинг на тему «Экологическое благоустройство в российских городах».

Куда движется архитектурная мысль урбанистов XXI века? Грандиозные парки в Москве, Санкт-Петербурге, Казани — новое направление в градостроительстве или случайная флуктуация? На что будут похожи новые кварталы российских городов — на «Зарядье» или на Кудрово?

Какими должны быть городские парки, какие законы защищают деревья в городах от вырубки?

В Санкт-Петербурге на Васильевском острове предложено возродить зеленые зоны Большого проспекта и проложить вдоль набережной Смоленки экотропу. В Невском районе в парке «Яблоновский сад» горожане хотят разбить общественный огород. Жители Колпинского района подали инициативу об установке ЭКОстановок — пунктов, в которые в определенное время будет приезжать экомобиль для сбора различных отходов. В Красногвардейском районе предложено организовать в школах раздельный сбор отходов.

Тем временем Ботанический сад в Санкт-Петербурге ищет волонтеров для борьбы с эротическими съемками и пикниками. Особое беспокойство у работников сада вызывает период цветения сакуры — он начался накануне. Волонтеры, желающие помочь Ботаническому саду, должны будут охранять именно эти деревья.

Как сохраняются зеленые зоны в российских городах, рассказывает главный редактор газеты «Дворцы, сады и парки» Людмила Калясина.