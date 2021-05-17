Вырвало рога с корнем: в Саратове парализовано движение трамваев и троллейбусов

Саратов, 17 мая. Четыре трамвайных и три троллейбусных маршрута временно прекратили работу из-за аварии на контактных сетях. Одному из трамваев оторвало токоприемник с крыши.

«Рога одному из трамваем вырвало с корнем, остальные, кто успел выехать, стоят почти по всему маршруту. Очень неудобно, потому что они мешают машинам, многие вагоны остановились прямо на перекрестках. Кто-то начал ехать, другие все еще ждут. Не удивляемся, трамваи постоянно ломаются у нас», — рассказал корреспонденту ФАН очевидец событий Семен Городецкий.

Ранее дальнобойщик скончался от сердечного приступа после ДТП на саратовской трассе. Полицейские проводят проверку произошедшего.