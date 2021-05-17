Морозов рассказал, в каком направлении нужно ужесточать закон об обороте оружия

Сегодняшние меры контроля за оборотом гражданского оружия недостаточны, есть общее понимание, в каком направлении необходимо двигаться. Об этом в комментарии ФАН рассказал депутат Государственной думы Олег Морозов.

Госдума 18 мая рассмотрит законопроект, который устанавливает новые требования и вводит новые ограничения на право владения и хранения оружия. Новые поправки в закон ужесточат существующие требования к владельцам оружия. Теперь основной акцент будет сделан на соответствии правильным медицинским показателям. Более того, согласно законопроекту, Росгвардия сможет перепроверять медицинские справки.

Кроме того, в новых поправках к закону будет прописано требование обязательного прохождения медицинского освидетельствования только в государственных клиниках.

«Ответ очевиден: есть общее понимание того, что меры контроля за оборотом гражданского оружия недостаточны. Есть общее понимание, в каком направлении двигаться: повышение возраста, усиление подготовки человека при получении оружия, контроль за выдачей всей регламентирующей документации (медицинская и так далее). Возможно, ступенчатость получения различных видов оружия. То есть полуавтоматическое оружие получать не сразу, а по истечении какого-то количества лет. Это концепция, с которой согласны все остальные», — пояснил Олег Морозов.

Федеральное агентство новостей / Станислав Черушев

По его словам, разногласия в самой идее, что нужно усиливать контроль, повышать ответственность и стремиться к тому, чтобы гражданского оружия в обороте было меньше, понимают все. Депутат выразил мнение, что все фракции в Госдуме придут к согласию по этому вопросу.

Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов предложил повысить возрастной ценз для выдачи разрешения на оружие. Кроме того, глава силового ведомства считает необходимым привлечь росгвардейцев к охране российских школ.

11 мая Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175 в Казани. Сотрудникам полиции удалось быстро задержать злоумышленника, однако он успел расстрелять нескольких человек. В результате инцидента погибли девять человек, в том числе семь детей. Более 20 пострадали.