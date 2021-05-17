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Плешак рассказал о 30-летней дружбе с Сердобольским на встрече в Медиагруппе «Патриот»
13:12
Происшествия
Транспортная полиция заинтересовалась потасовкой с участием поэтессы в калининградском аэропорту
13:11
Происшествия
Крым накрыло ливнями: град размером с куриное яйцо разбил машины
13:11
Спорт
Сергей Семак высказался о превосходстве «Зенита» над конкурентами по РПЛ
13:10
Происшествия
Суд приговорил экс-главу центра Хруничева к пяти годам колонии за растрату
13:10
Общество
В Общественной палате отметили оперативную работу Роспотребнадзора
13:08
Общество
Ветеран журналистики Сердобольский назвал главные минусы современных СМИ
13:08
Шоу-бизнес
Михаил Шац назвал причину «смерти» КВН
13:08
Армия
Sina: Япония может провести хитрый маневр под видом нападения на Курилы
13:05
Весь мир
Какие цели преследует Турция в палестино-израильском конфликте
13:05
Шоу-бизнес
Актрису Марину Федункив возмущает фамильярное общение некоторых фанатов
13:04
Армия
В Кремле обеспокоены ракетными ударами по офисам СМИ в секторе Газа
13:03
Политика
Песков назвал кощунством возложение вины за начало войны на СССР
13:03
Общество
Парижский парк развлечений «Диснейленд» откроют 17 июня
13:03
Общество
Работники «Хотьковского моста» месяцами «пашут» без выходных и без зарплаты
13:02
Общество
Сердобольский рассказал, какой видит журналистику через 10 лет
13:00
Общество
Морозов рассказал, в каком направлении нужно ужесточать закон об обороте оружия
13:00
Весь мир
Почему инвесторы не хотят вести дела с Афганистаном после ухода американцев
12:56
Политика
Песков заявил о запрете на заграничную недвижимость для чиновников
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Морозов рассказал, в каком направлении нужно ужесточать закон об обороте оружия

Общество
Морозов рассказал, в каком направлении нужно ужесточать закон об обороте оружия
pxhere.com  / 

Сегодняшние меры контроля за оборотом гражданского оружия недостаточны, есть общее понимание, в каком направлении необходимо двигаться. Об этом в комментарии ФАН рассказал депутат Государственной думы Олег Морозов.

Госдума 18 мая рассмотрит законопроект, который устанавливает новые требования и вводит новые ограничения на право владения и хранения оружия. Новые поправки в закон ужесточат существующие требования к владельцам оружия. Теперь основной акцент будет сделан на соответствии правильным медицинским показателям. Более того, согласно законопроекту, Росгвардия сможет перепроверять медицинские справки.

Кроме того, в новых поправках к закону будет прописано требование обязательного прохождения медицинского освидетельствования только в государственных клиниках.

«Ответ очевиден: есть общее понимание того, что меры контроля за оборотом гражданского оружия недостаточны. Есть общее понимание, в каком направлении двигаться: повышение возраста, усиление подготовки человека при получении оружия, контроль за выдачей всей регламентирующей документации (медицинская и так далее). Возможно, ступенчатость получения различных видов оружия. То есть полуавтоматическое оружие получать не сразу, а по истечении какого-то количества лет. Это концепция, с которой согласны все остальные», — пояснил Олег Морозов.

Морозов рассказал, в каком направлении нужно ужесточать закон об обороте оружия
Федеральное агентство новостей  / Станислав Черушев

По его словам, разногласия в самой идее, что нужно усиливать контроль, повышать ответственность и стремиться к тому, чтобы гражданского оружия в обороте было меньше, понимают все. Депутат выразил мнение, что все фракции в Госдуме придут к согласию по этому вопросу.

Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов предложил повысить возрастной ценз для выдачи разрешения на оружие. Кроме того, глава силового ведомства считает необходимым привлечь росгвардейцев к охране российских школ.

11 мая Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175 в Казани. Сотрудникам полиции удалось быстро задержать злоумышленника, однако он успел расстрелять нескольких человек. В результате инцидента погибли девять человек, в том числе семь детей. Более 20 пострадали.

россия оружие морозов
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