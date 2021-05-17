Города Южного военного округа проведут патриотическую акцию «Дорогами Победы»

Ростов-на-Дону, 17 мая. Торжественные митинги с возложением цветов к памятникам и мемориалам, посвященным Победе в Великой Отечественной войне, пройдут в десяти городах Южного военного округа.

Как сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев, данная акция будет проходить 18 мая. В ней будут принимать участие жители Анапы, Ахтубинска, Буденновска, Владикавказа, Знаменска, Краснодара, Моздока, Новороссийска, Ставрополя и Черкесска. После митингов они отправятся в Волгоград, где будет дан старт Эстафете памяти «Дорогами Победы».

В самом Волгограде на Мамаевом кургане также пройдет митинг с возложением цветов в Зале воинской славы. Оттуда участники акции поедут в Ростов-на-Дону.

Завершится патриотическая эстафета 20 мая у мемориала военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области. В финальном мероприятии будут задействованы военнослужащие соединений Ростовского-на-Дону гарнизона.

Ранее стало известно, что участники вологодского отделения молодежного патриотического движения «Юнармия» получили в свое распоряжение настоящий речной теплоход.