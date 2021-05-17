Полиция проверяет сообщения о вооруженном нападении в Екатеринбурге

Екатеринбург, 17 мая. Стражи порядка оперативно выехали на место происшествия, где предположительно произошло нападение на прохожего. У злоумышленника был при себе нож.

Сотрудники правоохранительных органов находятся у сквера рядом с железнодорожным вокзалом. Там некоторое время назад были слышны выстрелы и крики.

При этом очевидцы сообщали о пострадавших на месте ЧП. Их точное количество пока установить не удалось. Все подробности происшествия устанавливаются, передает источник ФАН в правоохранительных органах.

Ранее правоохранители задержали мужчину за нападение с ножом на прохожего в Петербурге. Нападавший ударил один раз в спину пострадавшего и скрылся с места преступления, сообщал ФАН.