Актриса Ксения Хаирова обвинила в домогательствах знаменитого режиссера Хейфеца

Москва, 17 мая. Актриса Ксения Хаирова стала жертвой домогательства со стороны знаменитого режиссера Леонида Хейфеца. Она заявила, что на протяжении всей жизни несет «дикую обиду» на мужчину.

По ее словам, известный театральный педагог приставал к ней. Хейфец «подкрадывался сзади, поднимал мои волосы и очень мерзко целовал в шею», вспомнила актриса в эфире программы «Звезды сошлись».

Артистка призналась, что было время, когда она зависела от режиссера на все 100%. Однажды знаменитость пригласили работать в другую страну, и она обратилась к режиссеру с просьбой предоставить ей академический отпуск в театре. Хейфец любезно согласился, но попросил ее уволиться. Хаирова в итоге написала заявление на увольнение.

С зарубежным проектом у нее не сложилось, и через полгода актриса вернулась в Москву. Она рассчитывала, что восстановится в театре, в котором когда-то служила.

«Пришла к нему в кабинет, а он сказал: «А, недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. А вот теперь, Ксения, я вам буду мстить». Он меня не восстановил, хотя к нему ходил Владимир Михайлович Зельдин просил. Это была такая подлость», — сказала актриса, обвинив режиссера в харассменте.

Недавно о домогательствах со стороны продюсера Константина Меладзе рассказала певица Ани Лорак. Вслед за ней о приставаниях высказалась и бывшая солистка «ВИА Гры» Татьяна Найник.