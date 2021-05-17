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17 мая 10:21
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новостей
10:19
Происшествия
В Петербурге злоумышленник угнал иномарку у пожилого отца Виктора Цоя
10:16
Происшествия
Безработный забил до смерти сожительницу в Петербурге
10:16
Политика
Телеведущий Соловьев подверг критике предвыборную кампанию Рашкина
10:15
Армия
Запуск американской ракеты Electron в Новой Зеландии завершился провалом
10:14
Происшествия
Безработные избили и ограбили пьяного мужчину возле «Ладожской»
10:13
Общество
Петербургские следователи СК на транспорте прошли вакцинацию от коронавируса
10:13
Общество
Города Южного военного округа проведут патриотическую акцию «Дорогами Победы»
10:11
Происшествия
Полиция проверяет сообщения о вооруженном нападении в Екатеринбурге
10:10
Шоу-бизнес
Актриса Ксения Хаирова обвинила в домогательствах знаменитого режиссера Хейфеца
10:09
Происшествия
Водитель фуры заживо сгорел после тройного ДТП в Ульяновской области, появилось видео
10:08
Происшествия
Тело мужчины нашли на общей кухне в общежитии в Киришах
10:07
Общество
Перечислены самые опасные алкогольные напитки
10:06
Общество
Минздрав назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в России
10:04
Происшествия
Фигурантам дела Фургала продлили меру пресечения
10:01
Происшествия
Петербуржца задержали за избиение семиклассника на детской площадке
10:00
Происшествия
Ребенок отравился психотропными веществами в закусочной в Петербурге
09:59
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 17 мая, праздники, факты, люди
09:58
Общество
Число использующих интернет россиян выросло в 23 раза за 20 лет
09:58
Общество
Женщины Навального: кому достанется роза. Колонка Леси Рябцевой
09:57
Происшествия
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Актриса Ксения Хаирова обвинила в домогательствах знаменитого режиссера Хейфеца

Шоу-бизнес
Актриса Ксения Хаирова обвинила в домогательствах знаменитого режиссера Хейфеца
Prt Scr youtube.com  /  Первый канал

Москва, 17 мая. Актриса Ксения Хаирова стала жертвой домогательства со стороны знаменитого режиссера Леонида Хейфеца. Она заявила, что на протяжении всей жизни несет «дикую обиду» на мужчину.

По ее словам, известный театральный педагог приставал к ней. Хейфец «подкрадывался сзади, поднимал мои волосы и очень мерзко целовал в шею», вспомнила актриса в эфире программы «Звезды сошлись».

Артистка призналась, что было время, когда она зависела от режиссера на все 100%. Однажды знаменитость пригласили работать в другую страну, и она обратилась к режиссеру с просьбой предоставить ей академический отпуск в театре. Хейфец любезно согласился, но попросил ее уволиться. Хаирова в итоге написала заявление на увольнение.

С зарубежным проектом у нее не сложилось, и через полгода актриса вернулась в Москву. Она рассчитывала, что восстановится в театре, в котором когда-то служила.

«Пришла к нему в кабинет, а он сказал: «А, недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. А вот теперь, Ксения, я вам буду мстить». Он меня не восстановил, хотя к нему ходил Владимир Михайлович Зельдин просил. Это была такая подлость», — сказала актриса, обвинив режиссера в харассменте.

Недавно о домогательствах со стороны продюсера Константина Меладзе рассказала певица Ани Лорак. Вслед за ней о приставаниях высказалась и бывшая солистка «ВИА Гры» Татьяна Найник.

домогательства хейфец хаирова
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