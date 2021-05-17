Тело мужчины нашли на общей кухне в общежитии в Киришах

Санкт-Петербург, 17 мая. Житель города наткнулся на труп приятеля в общей кухне общежития. Прибывшие на место происшествия специалисты не обнаружили на теле внешних признаков насильственной смерти.

Мертвого мужчину нашли в жилом доме на Комсомольской улице, рассказал источник ФАН в правоохранительных органах. По словам товарища погибшего, незадолго до трагедии они распивали алкогольные напитки.

Как отметил очевидец, в какой-то момент собутыльник упал на пол, и мужчина решил, что приятель уснул. Петербуржец ушел в комнату, а утром понял, что знакомый умер.

Правоохранители также устанавливают детали смерти женщины, тело которой нашли завернутым в целлофановую пленку, сообщало Федеральное агентство новостей.