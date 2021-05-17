Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
17 мая 10:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:19
Происшествия
В Петербурге злоумышленник угнал иномарку у пожилого отца Виктора Цоя
10:16
Происшествия
Безработный забил до смерти сожительницу в Петербурге
10:16
Политика
Телеведущий Соловьев подверг критике предвыборную кампанию Рашкина
10:15
Армия
Запуск американской ракеты Electron в Новой Зеландии завершился провалом
10:14
Происшествия
Безработные избили и ограбили пьяного мужчину возле «Ладожской»
10:13
Общество
Петербургские следователи СК на транспорте прошли вакцинацию от коронавируса
10:13
Общество
Города Южного военного округа проведут патриотическую акцию «Дорогами Победы»
10:11
Происшествия
Полиция проверяет сообщения о вооруженном нападении в Екатеринбурге
10:10
Шоу-бизнес
Актриса Ксения Хаирова обвинила в домогательствах знаменитого режиссера Хейфеца
10:09
Происшествия
Водитель фуры заживо сгорел после тройного ДТП в Ульяновской области, появилось видео
10:08
Происшествия
Тело мужчины нашли на общей кухне в общежитии в Киришах
10:07
Общество
Перечислены самые опасные алкогольные напитки
10:06
Общество
Минздрав назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в России
10:04
Происшествия
Фигурантам дела Фургала продлили меру пресечения
10:01
Происшествия
Петербуржца задержали за избиение семиклассника на детской площадке
10:00
Происшествия
Ребенок отравился психотропными веществами в закусочной в Петербурге
09:59
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 17 мая, праздники, факты, люди
09:58
Общество
Число использующих интернет россиян выросло в 23 раза за 20 лет
09:58
Общество
Женщины Навального: кому достанется роза. Колонка Леси Рябцевой
09:57
Происшествия
Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии после нападения собаки в Ленобласти
Все новости
17 мая 10:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:19
Происшествия
В Петербурге злоумышленник угнал иномарку у пожилого отца Виктора Цоя
10:16
Происшествия
Безработный забил до смерти сожительницу в Петербурге
10:16
Политика
Телеведущий Соловьев подверг критике предвыборную кампанию Рашкина
10:15
Армия
Запуск американской ракеты Electron в Новой Зеландии завершился провалом
10:14
Происшествия
Безработные избили и ограбили пьяного мужчину возле «Ладожской»
10:13
Общество
Петербургские следователи СК на транспорте прошли вакцинацию от коронавируса
10:13
Общество
Города Южного военного округа проведут патриотическую акцию «Дорогами Победы»
10:11
Происшествия
Полиция проверяет сообщения о вооруженном нападении в Екатеринбурге
10:10
Шоу-бизнес
Актриса Ксения Хаирова обвинила в домогательствах знаменитого режиссера Хейфеца
10:09
Происшествия
Водитель фуры заживо сгорел после тройного ДТП в Ульяновской области, появилось видео
10:08
Происшествия
Тело мужчины нашли на общей кухне в общежитии в Киришах
10:07
Общество
Перечислены самые опасные алкогольные напитки
10:06
Общество
Минздрав назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в России
10:04
Происшествия
Фигурантам дела Фургала продлили меру пресечения
10:01
Происшествия
Петербуржца задержали за избиение семиклассника на детской площадке
10:00
Происшествия
Ребенок отравился психотропными веществами в закусочной в Петербурге
09:59
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 17 мая, праздники, факты, люди
09:58
Общество
Число использующих интернет россиян выросло в 23 раза за 20 лет
09:58
Общество
Женщины Навального: кому достанется роза. Колонка Леси Рябцевой
09:57
Происшествия
Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии после нападения собаки в Ленобласти
Все новости

Перечислены самые опасные алкогольные напитки

Общество
Перечислены самые опасные алкогольные напитки
pixabay.com

Лондон, 17 мая. Британский врач Симран Дио перечислила алкогольные напитки, употребление которых может спровоцировать сильное опьянение.

Многие не задумываются об опасности игристых вин или джин-тоника. Однако такие напитки способны спровоцировать сильное опьянение за счет пузырьков газа. Дело в том, что он повышает давление в желудке. Алкоголь быстрее всасывается и попадает в кровь.

Смешивание разного алкоголя не ведет напрямую к быстрому увеличению количества спирта в крови, подчеркнула британский медик. Тем не менее человек рискует потерять контроль над собой. Из-за этого опьянеть можно значительно быстрее. К тому же не рекомендуется употреблять спиртные напитки на голодный желудок. Натощак не стоит пить и соки, так как они негативно действуют на кишечник, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По возможности в жару не стоит употреблять алкоголь. Лучше пить чай, морсы и минеральную воду. От сладкой газировки следует отказаться. То же самое касается и жирной пищи. В преддверии лета в целом следует пересмотреть свой рацион.

алкоголь напитки дио
Комментировать
Самое популярное
Неожиданный ответ Путина на давление США удивил китайские СМИ
Армия 103610 14 мая 2021
Неожиданный ответ Путина на давление США удивил китайские СМИ
Baijiahao: провокации Японии у российских границ вынудили Москву дать отпор Токио
Армия 26361 15 мая 2021
Baijiahao: провокации Японии у российских границ вынудили Москву дать отпор Токио
Звезду фильма «Москва слезам не верит» Раису Рязанову похоронят рядом с сыном
Шоу-бизнес 25101 15 мая 2021
Звезду фильма «Москва слезам не верит» Раису Рязанову похоронят рядом с сыном
Марина Зудина не хотела появляться в шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным
Шоу-бизнес 23518 15 мая 2021
Марина Зудина не хотела появляться в шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным
Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран
Политика 17294 15 мая 2021
Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран
Все новости / Общество / Перечислены самые опасные алкогольные напитки
Рейтинг@Mail.ru