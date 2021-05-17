Перечислены самые опасные алкогольные напитки

Лондон, 17 мая. Британский врач Симран Дио перечислила алкогольные напитки, употребление которых может спровоцировать сильное опьянение.

Многие не задумываются об опасности игристых вин или джин-тоника. Однако такие напитки способны спровоцировать сильное опьянение за счет пузырьков газа. Дело в том, что он повышает давление в желудке. Алкоголь быстрее всасывается и попадает в кровь.

Смешивание разного алкоголя не ведет напрямую к быстрому увеличению количества спирта в крови, подчеркнула британский медик. Тем не менее человек рискует потерять контроль над собой. Из-за этого опьянеть можно значительно быстрее. К тому же не рекомендуется употреблять спиртные напитки на голодный желудок. Натощак не стоит пить и соки, так как они негативно действуют на кишечник, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По возможности в жару не стоит употреблять алкоголь. Лучше пить чай, морсы и минеральную воду. От сладкой газировки следует отказаться. То же самое касается и жирной пищи. В преддверии лета в целом следует пересмотреть свой рацион.