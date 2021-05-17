Минздрав назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в России

Москва, 17 мая. Ситуация с распространением коронавируса в России в целом остается стабильной, заявил глава Министерства здравоохранения страны Михаил Мурашко.

Российским врачам удалось взять ситуацию с COVID-19 под контроль. Распространение заболевания в городах с высокой плотностью населения требует внимания, однако в целом эпидобстановка стабилизировалась, уточнил Мурашко.

Массовая вакцинация от коронавируса позволит не допустить третьей волны коронавируса, уверен министр. По его мнению, необходимо сделать прививку от COVID-19, не дожидаясь новых всплесков заболеваемости.