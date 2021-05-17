Число использующих интернет россиян выросло в 23 раза за 20 лет

Москва, 17 мая. Глобализация Всемирной паутины принесла в жизнь россиян свои преимущества и недостатки, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в день рождения интернета.

Стандарт Всемирной паутины — «www» — официально утвердили 17 мая 1991 года. Эта дата считается днем рождения интернета. Порядка 85% населения России пользуется интернетом в 2021 году. Ровно 20 лет назад этот показатель составлял 3,6% жителей страны. Число активных в Сети россиян за это время выросло в 23 раза. Интернет стал серьезным фактором развития и трансформации всего мирового сообщества и в то же время стал лазейкой для продажи запрещенных веществ, распространения детской порнографии, экстремистской и террористической информации и других преступлений. Ресурсы в Сети также нередко используют для политического давления.

«Интернет стал частью нашей жизни. Открыл массу новых возможностей для развития. Но и лазейки для злоупотреблений и преступлений, совершаемых через Сеть», — отметил спикер Госдумы.

Каждая из стран пытается по-своему справляться с возникающими в интернете преступлениями, все они сталкиваются с одними и теми же трудностями. Во-первых, появление угроз опережает создание мер защиты от них. Во-вторых, некоторые международные IT-компании пытаются блокировать «неугодные» сайты и посты, а также диктовать свои порядки в информационном пространстве. Такое поведение — недопустимо.

«Интернет — не частная лавочка. Не может компания, какой бы крупной, «крутой» она ни была, навязать другим свой взгляд на мир и свои правила», — уверен Володин.

Международному сообществу необходимо совместно принимать комплексные меры по борьбе с противоправными действиями в Сети. Госдума РФ постарается вынести этот вопрос на заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ, в ПАСЕ и в рамках других международных встреч, заключил спикер ГД.