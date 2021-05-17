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10:19
Происшествия
В Петербурге злоумышленник угнал иномарку у пожилого отца Виктора Цоя
10:16
Происшествия
Безработный забил до смерти сожительницу в Петербурге
10:16
Политика
Телеведущий Соловьев подверг критике предвыборную кампанию Рашкина
10:15
Армия
Запуск американской ракеты Electron в Новой Зеландии завершился провалом
10:14
Происшествия
Безработные избили и ограбили пьяного мужчину возле «Ладожской»
10:13
Общество
Петербургские следователи СК на транспорте прошли вакцинацию от коронавируса
10:13
Общество
Города Южного военного округа проведут патриотическую акцию «Дорогами Победы»
10:11
Происшествия
Полиция проверяет сообщения о вооруженном нападении в Екатеринбурге
10:10
Шоу-бизнес
Актриса Ксения Хаирова обвинила в домогательствах знаменитого режиссера Хейфеца
10:09
Происшествия
Водитель фуры заживо сгорел после тройного ДТП в Ульяновской области, появилось видео
10:08
Происшествия
Тело мужчины нашли на общей кухне в общежитии в Киришах
10:07
Общество
Перечислены самые опасные алкогольные напитки
10:06
Общество
Минздрав назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в России
10:04
Происшествия
Фигурантам дела Фургала продлили меру пресечения
10:01
Происшествия
Петербуржца задержали за избиение семиклассника на детской площадке
10:00
Происшествия
Ребенок отравился психотропными веществами в закусочной в Петербурге
09:59
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 17 мая, праздники, факты, люди
09:58
Общество
Число использующих интернет россиян выросло в 23 раза за 20 лет
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Число использующих интернет россиян выросло в 23 раза за 20 лет

  /   Обновлено: 17 мая 2021 10:03
Общество
Число использующих интернет россиян выросло в 23 раза за 20 лет
pixabay.com

Москва, 17 мая. Глобализация Всемирной паутины принесла в жизнь россиян свои преимущества и недостатки, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в день рождения интернета.

Стандарт Всемирной паутины — «www» — официально утвердили 17 мая 1991 года. Эта дата считается днем рождения интернета. Порядка 85% населения России пользуется интернетом в 2021 году. Ровно 20 лет назад этот показатель составлял 3,6% жителей страны. Число активных в Сети россиян за это время выросло в 23 раза. Интернет стал серьезным фактором развития и трансформации всего мирового сообщества и в то же время стал лазейкой для продажи запрещенных веществ, распространения детской порнографии, экстремистской и террористической информации и других преступлений. Ресурсы в Сети также нередко используют для политического давления.

«Интернет стал частью нашей жизни. Открыл массу новых возможностей для развития. Но и лазейки для злоупотреблений и преступлений, совершаемых через Сеть», — отметил спикер Госдумы.

Каждая из стран пытается по-своему справляться с возникающими в интернете преступлениями, все они сталкиваются с одними и теми же трудностями. Во-первых, появление угроз опережает создание мер защиты от них. Во-вторых, некоторые международные IT-компании пытаются блокировать «неугодные» сайты и посты, а также диктовать свои порядки в информационном пространстве. Такое поведение — недопустимо.

«Интернет — не частная лавочка. Не может компания, какой бы крупной, «крутой» она ни была, навязать другим свой взгляд на мир и свои правила», — уверен Володин.

Международному сообществу необходимо совместно принимать комплексные меры по борьбе с противоправными действиями в Сети. Госдума РФ постарается вынести этот вопрос на заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ, в ПАСЕ и в рамках других международных встреч, заключил спикер ГД.

госдума володин интернет сеть
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Все новости / Общество / Число использующих интернет россиян выросло в 23 раза за 20 лет
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