Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии после нападения собаки в Ленобласти

Санкт-Петербург, 17 мая. Бездомная собака едва не загрызла трехлетнего ребенка в Ленинградской области. Малолетний пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в городе Сертолово у озера Светлое. Семья вышла на прогулку, и в какой-то момент на трехлетнего ребенка напала безнадзорная собака.

Малыша срочно доставили в ближайшую больницу. Врачи диагностировали у пациента множественные раны шеи. Полиция проводит проверку по факту случившегося. Семья полная, на учете в ОДН не состоит.

Похожий инцидент произошел ранее на Сахалине, сообщал ФАН. Стая бродячих псов покусала восьмилетнюю девочку. Нападение произошло недалеко от детского сада.