Спасенному на севере Красноярского края медвежонку дадут имя

Красноярск, 17 мая. Спасенной недавно на севере Красноярского края маленькой медведице выбирают кличку. Зоологи предлагают выбрать из двух вариантов: Хатанга или Рада.

В настоящее время детеныш проходит реабилитацию в Московском зоопарке. Пока неизвестно, куда его определят потом.

Медвежонка ранее приручили вахтовики, с которыми жило животное. Детеныш остался сиротой, и, если бы его не вывезли с Севера, он мог бы погибнуть. Сейчас медвежонок осваивается в неволе. Зоологи рассказали, что питомица активная, много гуляет и у нее хороший аппетит.

Представители зоопарка предложили россиянам самим выбрать имя для медведицы. В голосовании представлено две клички: Хатанга или Рада. Поучаствовать можно на официальной странице московского зоопарка в соцсети «ВКонтакте». Организаторы конкурса обещали выбрать для медвежонка самый популярный вариант.

Спасенный петербуржцами нерпенок Моторчик восстанавливается в изоляторе, сообщал ФАН. Детеныш отдыхает и ждет, когда его покормят деликатесной рыбой.