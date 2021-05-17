Джонсон поздравил британцев с открытием пабов на фоне обострения ситуации с COVID-19

Лондон, 17 мая. Пабы и рестораны в Великобритании возобновили работу. В связи с этим премьер-министр Борис Джонсон обратился к соотечественникам с торжественным напутствием.

Открытие предприятий общественного питания в Соединенном Королевстве пришлось на период роста случаев заражения индийским штаммом коронавируса. Несмотря на обострение эпидемиологической ситуации, Джонсон призвал британцев наслаждаться приобретенными свободами.

«Но с большой дозой осторожности», — добавил премьер-министр.

Ранее Лондон заявил о начале третьего этапа смягчения ограничительных мер, введенных для предотвращения новых случаев заболевания. Помимо пабов и ресторанов свою работу возобновят театры, музеи, кино и концертные залы, сообщает НСН.